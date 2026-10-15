Sanremo, strada Borgo Opaco tra odore di fogna e asfalto sprofondato: pericolosi avvallamenti per moto e scooter (Foto)

Strada Borgo Opaco, a Sanremo, sembra non avere pace. Dopo le numerose lamentele dei residenti per il persistente odore di fogna che aleggia nella zona, ora a preoccupare è anche la sicurezza di chi percorre la via, soprattutto in sella a moto e scooter. La strada, quella che si trova sopra la scuola del quartiere e già caratterizzata da una forte pendenza, presenta infatti diversi punti critici lungo la carreggiata, dove alcuni interventi di ripristino dell'asfalto sembrano non aver retto nel tempo. Il risultato è una situazione che, secondo quanto segnalato dagli abitanti, rischia di trasformarsi in una vera e propria insidia per gli utenti della strada, in particolare per chi viaggia su due ruote.

A creare problemi sono i lunghi "tacconi di asfalto" realizzati nei mesi scorsi per coprire alcuni scavi, che sarebbero riconducibili a lavori effettuati sulla rete dei sottoservizi, sembra da parte di Rivieracqua. Con il passare del tempo, i rappezzi hanno ceduto e sono sprofondati in più punti, formando avvallamenti e veri e propri gradini sulla superficie stradale. Dislivelli difficili da evitare, soprattutto lungo una discesa o una salita così ripida, e che possono mettere in seria difficoltà chi transita in moto o in scooter, con il rischio di perdere il controllo del mezzo e finire a terra.

Una situazione che, stando a quanto riferito dai residenti, avrebbe già provocato alcune cadute. Proprio per questo, nella mattinata di oggi, gli abitanti di Borgo Opaco hanno deciso di rivolgersi a una pattuglia della Polizia Locale, presente nella zona per le consuete attività di controllo in occasione dell'ingresso degli alunni alle scuole elementari. Ai rappresentanti delle forze dell'ordine è stata segnalata la pericolosità del manto stradale, chiedendo un intervento tempestivo da parte degli enti competenti per eliminare le criticità e garantire condizioni di transito più sicure.

Gli agenti, dopo aver verificato direttamente le condizioni della strada e accertato la pericolosità della carreggiata, hanno provveduto a inviare un'informativa urgente affinché i responsabili degli scavi si attivino quanto prima. L'obiettivo è ottenere il ripristino del manto stradale e la sistemazione dei punti in cui l'asfalto è sprofondato, eliminando avvallamenti e dislivelli che rappresentano un potenziale pericolo per automobilisti e motociclisti.

Per Borgo Opaco si aggiunge così un nuovo problema a quello, già segnalato da tempo, dei cattivi odori che continuano a interessare la zona. I residenti chiedono ora che si intervenga senza ulteriori ritardi, sia per risolvere le criticità legate alla strada sia per affrontare le problematiche che da tempo rendono difficile la convivenza con i disagi segnalati. La priorità, nell'immediato, è mettere in sicurezza la carreggiata, evitando che gli avvallamenti possano causare altri incidenti, in attesa che gli enti responsabili provvedano agli interventi necessari.