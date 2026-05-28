Sanremo, allarme spaccio nel centro storico: risse nel weekend e degrado tra San Siro e via Da Brescia

Nulla di nuovo sotto il sole. Purtroppo anche la città di Sanremo non è immune agli episodi legati allo spaccio di droga, una piaga che accomuna ormai gran parte dei centri urbani italiani. E la conferma arriva dai continui fatti di cronaca che, con sempre maggiore frequenza, si registrano soprattutto nelle ore serali e notturne. Uno degli ultimi episodi riguarda il ritrovamento di alcune macchie di sangue nei pressi della Torre Saracena, di fronte al Mercato Annonario, un fatto che ha inevitabilmente alimentato preoccupazione e tensione tra residenti e commercianti della zona. Ma non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi tempi, infatti, si sono moltiplicate piccole risse, litigi e interventi delle forze dell’ordine tra il porto vecchio, corso Garibaldi e le aree vicine al centro storico.

Sotto la lente d’ingrandimento c’è soprattutto la zona compresa tra via Arnaldo Da Brescia e piazza San Siro, indicata da molti cittadini come uno dei principali punti di riferimento dello spaccio cittadino. Qui, secondo diverse segnalazioni, circolerebbero sostanze di ogni tipo: dalle droghe leggere fino a cocaina e altre sostanze pesanti. A gestire il traffico di stupefacenti sarebbero prevalentemente gruppi di extracomunitari già conosciuti dalle forze dell’ordine, impegnate da tempo in un lavoro costante di controllo e repressione. Un fenomeno che si sviluppa soprattutto dopo il tramonto e che avviene spesso sotto gli occhi increduli dei residenti, sempre più esasperati dalla situazione.

Domenica scorsa avevamo evidenziato quanto accaduto in corso Garibaldi, dove una banda di italiani si è scontrata con un gruppo di nordafricani. Le motivazioni della lite non sono ancora state chiarite, ma non si esclude che all’origine dello scontro possano esserci questioni legate proprio allo spaccio. In quel caso sono intervenuti gli agenti del Commissariato, che hanno sedato la rissa, identificato i protagonisti e sequestrato anche un coltello. Negli ultimi mesi il sindaco Alessandro Mager, insieme all’Amministrazione comunale e al presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, ha più volte sollecitato Prefettura e forze dell’ordine affinché venga incrementata la presenza di agenti sul territorio, nel tentativo di arginare un fenomeno che continua a destare forte allarme sociale.

Restano inoltre in vigore le ordinanze che vietano il consumo di alcolici in alcune aree della città, provvedimenti adottati proprio per limitare gli assembramenti e la presenza di soggetti ritenuti problematici. Secondo molti residenti del centro storico, gli autori dello spaccio sarebbero ormai i “soliti noti”. Per questo cresce la richiesta di una risposta più incisiva e concreta, capace di riportare sicurezza e tranquillità in una delle zone più delicate e frequentate della città. Un fenomeno che sembrava essersi attenuato, ma che oggi appare purtroppo di nuovo in espansione.