Sanremo: Verezzo, principio d’incendio a Poggio Radino. Fiamme vicino alle abitazioni, sul posto i vigili del fuoco

Momenti di apprensione nel pomeriggio in zona Poggio Radino, in frazione Verezzo sulle alture di Sanremo, dove si è sviluppato un principio d’incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni raccolte, le fiamme si sarebbero sviluppate in seguito ad alcuni lavori in corso in un’area diversa rispetto a quella poi interessata direttamente dal rogo. Il fuoco avrebbe quindi raggiunto la vegetazione circostante, propagandosi rapidamente anche a causa delle condizioni particolarmente secche del terreno.

L’incendio si è sviluppato in una zona non distante da alcune abitazioni, elemento che ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco per contenere il fronte delle fiamme ed evitare ulteriori propagazioni. La situazione viene monitorata con particolare attenzione soprattutto per il vento presente nella zona e per la vegetazione arida, fattori che potrebbero favorire una progressione veloce dell’incendio verso la parte alta di Poggio Radino.

Al momento non risultano persone coinvolte, mentre le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.