Antimafia, nuova interdittiva in provincia di Imperia: stretta della Prefettura contro le infiltrazioni criminali

Nuova azione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico della provincia di Imperia. La Prefettura ha infatti adottato, nella giornata del 22 maggio 2026, un’interdittiva antimafia nei confronti di un operatore economico attivo sul territorio provinciale, al termine di una complessa attività istruttoria svolta con il contributo delle Forze di polizia e del Gruppo Interforze Antimafia operante presso la Prefettura.

Il provvedimento rientra nell’ambito delle misure di prevenzione amministrativa previste dalla normativa antimafia e mira a impedire possibili tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività economiche e nei rapporti con la pubblica amministrazione. Dalla Prefettura fanno sapere che “l’adozione dell’interdittiva rappresenta uno strumento fondamentale per salvaguardare la legalità, la trasparenza e la libera concorrenza nel sistema economico locale”. L’attività di monitoraggio prosegue costantemente attraverso verifiche e controlli incrociati sui soggetti economici operanti nel territorio provinciale.

L’interdittiva antimafia, pur non avendo natura penale, comporta effetti rilevanti per l’azienda destinataria, che potrà essere esclusa da appalti pubblici, concessioni e rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. L’operazione conferma l’attenzione delle istituzioni sul fronte della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di condizionamento mafioso, con particolare riguardo ai settori economici maggiormente esposti al rischio di infiltrazioni criminali.