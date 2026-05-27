Sanremo, lutto per la scomparsa di Maria Anna Aicardi: l’addio a un pilastro del quartiere di Baragallo

Novant’anni vissuti con dedizione alla famiglia, alla parrocchia e alla comunità: il ricordo commosso dei figli Paolo e Giorgio. Con profonda commozione il quartiere di Baragallo piange la scomparsa di Maria Anna Aicardi, vedova Moraldo, venuta a mancare all’età di 90 anni. Figura molto conosciuta e stimata nella comunità, è stata per decenni un autentico punto di riferimento umano e sociale per tante persone del popoloso quartiere.

Donna dal cuore grande e dalla straordinaria generosità, Maria Anna ha dedicato gran parte della sua vita alle opere parrocchiali e alle attività sociali, partecipando con discrezione ma instancabile presenza alle iniziative della comunità. Sempre pronta ad aiutare chi aveva bisogno, ha lasciato un segno profondo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla. La sua casa e il suo sorriso erano per tutti un luogo di accoglienza, ascolto e conforto. In tanti la ricordano come una persona semplice, autentica e animata da una fede sincera, capace di trasformare piccoli gesti quotidiani in esempi concreti di altruismo e vicinanza verso il prossimo.

A piangerne la perdita sono soprattutto i figli Paolo e Giorgio, che con grande affetto e riconoscenza ne ricordano l’amore infinito per la famiglia e il costante impegno verso gli altri. Con Maria Anna se ne va una memoria preziosa del quartiere Baragallo, ma resta vivo il ricordo di una donna che ha saputo donare tempo, energie e affetto alla sua comunità, lasciando un’eredità fatta di valori, solidarietà e umanità.

Alla famiglia e ai parenti della signora Maria Anna Aicardi giungano le più sentite condoglianze da parte della redazione di Sanremonews.it.