Badalucco, giovane si tuffa nel torrente Argentina e sbatte la testa sugli scogli: elitrasportato in codice rosso (Foto)

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di oggi a Badalucco, dove un ragazzo giovane è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo nel torrente Argentina. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe lanciato in acqua da una zona molto frequentata durante l’estate, andando però a colpire violentemente la testa contro uno scoglio sommerso. Immediato l’allarme lanciato dalle persone presenti, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza, i Carabinieri e l’elisoccorso Grifo, fatto intervenire vista la gravità della situazione.

Per consentire le operazioni di soccorso e l’atterraggio dell’elicottero, è stata inoltre temporaneamente chiusa la strada provinciale 548 della Valle Argentina, con inevitabili rallentamenti al traffico nella zona per alcuni minuti. Il giovane è stato sottoposto alle prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, quindi stabilizzato dai sanitari e trasferito in codice rosso all’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell’elisoccorso.

L’episodio ha richiamato l’attenzione dei numerosi presenti lungo il torrente, meta molto frequentata nelle giornate calde. Restano ancora da chiarire con precisione le cause dell’incidente, mentre le condizioni del ragazzo vengono monitorate dai medici del Santa Corona.