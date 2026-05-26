Ventimiglia in lutto, è morto il promotore e fondatore dell'Auser Ciro Galasso

Ventimiglia è in lutto per la morte di Ciro Galasso. Sindacalista dagli anni '70, era stato il promotore e fondatore dell'Auser, partecipò attivamente allo SPI CGIL e svolse attività in Federconsumatori nella zona intemelia. Si era, inoltre, candidato con la lista Ventimiglia è in movimento nelle amministrative del 2023.

La comunità si stringe attorno alla famiglia di Galalsso. Tanti i messaggi di cordoglio tra i quali anche quello della Camera del Lavoro di Imperia. "Si è spento il compagno Ciro Galasso" - annuncia con profondo dolore la Camera del Lavoro di Imperia - "Sindacalista dagli anni settanta per la costruzione del Sindacato di Polizia (SIULP) in provincia di Imperia. Andato in pensione ha partecipato attivamente allo SPI CGIL come dirigente sindacale dei pensionati ricoprendo il ruolo di responsabile della zona intemelia. Successivamente si è occupato di volontariato costituendo l'Auser Filo d'argento a Ventimiglia. Ha svolto attività anche in Federconsumatori sempre nella zona intemelia".