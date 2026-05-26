Sanremo, revocato il divieto di balneazione dopo la bonifica dell’ordigno bellico ritrovato ai Tre Ponti

A Sanremo è stata revocata l’ordinanza contingibile e urgente emessa domenica 24 maggio dopo il ritrovamento di un ordigno bellico da mortaio sulla spiaggia libera dei Tre Ponti, nei pressi della spiaggia “Il Cubo”.
La decisione arriva a seguito della bonifica dell’area, effettuata il 25 maggio, che ha eliminato ogni rischio per la sicurezza pubblica. Constatata la cessazione del pericolo, il sindaco Alessandro Mager ha firmato oggi la revoca dell’ordinanza n. 63/2026, come previsto dall’art. 54 del Testo unico degli Enti locali.
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