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Cronaca | 26 maggio 2026, 14:42

Ventimiglia in lutto per la scomparsa di Ciro Galasso, il ricordo e il cordoglio del presidente Auser prof. Giancarlo Memmo

Aveva 82 anni. Ex presidente e attuale tesoriere dell’associazione, è ricordato per il suo impegno instancabile accanto agli anziani e ai più fragili

Ventimiglia in lutto per la scomparsa di Ciro Galasso, il ricordo e il cordoglio del presidente Auser prof. Giancarlo Memmo

Oggi 26 maggio 2026, è mancato a 82 anni Ciro Galasso, attuale tesoriere ed ex presidente Auser Ventimiglia.

"Io ho avuto il privilegio di conoscerlo e l’onore di lavorare con lui - spiega il Presidente Auser Aps Ventimiglia prof. Giancarlo Memmo -, e per questo ringrazio il buon Dio di avercelo dato: Ciro ha portato l’Auser a Ventimiglia, la Sua vita è stata per noi un raro esempio di gratuità e disponibilità verso gli anziani e i fragili. La sua attività all’interno della comunità Auser un grande esempio di umanità e professionalità. Il vuoto che lascia nell’Associazione e nella Comunità locale non potrà essere colmato, ma noi proveremo ad impegnarci e a lavorare come tu ci hai mostrato, non sappiamo se ci riusciremo ma sarà il nostro modo di ricordarti ed onorarti.

Grazie Ciro per tutto quello che hai fatto per noi, un abbraccio forte alla famiglia e ai parenti".

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