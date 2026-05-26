Sanremo, auto in fiamme in via Galilei: intervento dei Vigili del Fuoco poco prima delle 19, cause ancora da accertare (Foto e Video)

Momenti di apprensione questa sera a Sanremo, dove poco prima delle 19 un’auto parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme in via Galilei. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, allertati da alcuni residenti e automobilisti di passaggio che hanno notato il fumo levarsi dalla vettura. L’incendio ha interessato il mezzo parcheggiato lungo la strada e ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi. I pompieri sono riusciti a domare il rogo in breve tempo, evitando che le fiamme potessero estendersi ad altri veicoli o creare ulteriori pericoli nella zona.

Secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né persone coinvolte. Restano però ancora da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio: non si esclude un guasto di natura meccanica o elettrica, ma saranno gli accertamenti delle prossime ore a stabilire con precisione l’origine del rogo. Durante le operazioni di spegnimento si sono verificati rallentamenti al traffico nella zona di via Galilei, dove sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale.