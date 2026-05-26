Sanremo, fototrappole e telecamere inchiodano uno svuota cantine: mille euro di multa per i rifiuti a Pian di Poma

Nuovo intervento della Polizia Municipale di Sanremo contro l’abbandono illecito di rifiuti nella zona di Pian di Poma, proprio di fronte al cantiere del costruendo Palazzetto dello Sport. Grazie all’utilizzo di fototrappole e telecamere, gli agenti coordinati dal comandante Fulvio Asconio sono riusciti a risalire ai responsabili di un nuovo episodio di conferimento abusivo. Secondo quanto ricostruito dagli uomini del Comando, a scaricare il materiale sarebbe stato uno “svuota cantine”, già noto agli uffici comunali, che avrebbe liberato lo studio di un professionista portando poi i rifiuti nell’area interessata dai controlli.

“Abbiamo monitorato la situazione con attenzione – spiega Asconio – anche nella speranza che, una volta conclusi i lavori, si possa riposizionare la sbarra come / avveniva in passato, in modo che a Pian di Poma possano accedere soltanto coloro che ne hanno diritto”. Determinante, ancora una volta, il materiale raccolto attraverso i sistemi di videosorveglianza e le fototrappole installate dalla Municipale. “Abbiamo trovato elementi utili per identificare sia il proprietario del materiale sia chi lo ha trasportato – prosegue il comandante –. In questi casi scatta l’obbligo in solido: rispondono entrambi”. Per i responsabili è già pronta una sanzione pesante: “Le multe ammontano a mille euro – conferma Asconio – e non ci facciamo alcun problema ad applicarle”.

L’intervento rientra in un piano più ampio di controlli che la Polizia Municipale sta portando avanti in diverse zone della città considerate particolarmente sensibili sul fronte del degrado urbano e dell’abbandono dei rifiuti. Tra le aree osservate speciali ci sono anche piazza San Bernardo e via Palma, vicino alla chiesa di San Giuseppe, dove nonostante la presenza degli ecopunti continuano i conferimenti irregolari: “L’idea è quella di portare avanti un’azione più organica e incisiva – conclude il comandante – per far capire che l’attenzione resta alta e che siamo presenti sul territorio. Però serve anche collaborazione da parte di tutti: se non comprendiamo che bisogna darci una mano a vicenda, sarà un’estate impegnativa”.