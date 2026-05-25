Sanremo, bomba della Seconda guerra mondiale trovata ai Tre Ponti: ordigno rimosso, spiaggia riaperta

È tornata accessibile la spiaggia libera dei Tre Ponti a Sanremo, dove nella giornata di ieri era stato rinvenuto un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. Questa mattina sono intervenuti gli uomini del 32° Reggimento Genio Guastatori Alpini di Fossano, che hanno provveduto alla rimozione della bomba, consentendo così la riapertura dell’area al pubblico.

L’allarme era scattato nel pomeriggio di ieri quando, tra gli scogli del litorale, era stato individuato quello che dai primi accertamenti sarebbe stato un proiettile di mortaio. A fare la scoperta sarebbe stato un bambino durante una passeggiata sul bagnasciuga insieme al padre. L’uomo, resosi conto della potenziale pericolosità dell’oggetto, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine facendo partire le procedure di emergenza.

Sul posto erano intervenuti Carabinieri, Guardia Costiera e Polizia Municipale, che avevano delimitato la zona e disposto l’allontanamento di residenti e bagnanti presenti nell’area interessata. L’ordigno, secondo le prime verifiche, sarebbe “risalente al secondo conflitto mondiale” ed è stato preso in carico dagli artificieri specializzati dell’Esercito, intervenuti questa mattina per mettere definitivamente in sicurezza la spiaggia.

Dopo le operazioni di bonifica e i controlli conclusivi, l’area dei Tre Ponti è stata riaperta senza ulteriori criticità. La bomba sarà fatta poi brillare in sicurezza.