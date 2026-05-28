Scooterista speronata da una moto pirata in via Bixio: cade a terra, centauro fugge senza soccorrerla (Foto)

Speronata da una moto mentre stava accostando sul margine della strada e poi lasciata a terra senza soccorsi. È accaduto questa mattina in via Bixio, dove una donna che viaggiava a bordo di uno scooter è rimasta coinvolta in un incidente con un motociclista poi fuggito subito dopo l’impatto. Secondo una prima ricostruzione, la scooterista stava effettuando una manovra di accosto quando è stata urtata da una moto che la stava superando. La donna è caduta rovinosamente sull’asfalto, mentre il conducente della moto, invece di fermarsi per prestare aiuto, si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, che ha provveduto ai rilievi del sinistro e all’avvio degli accertamenti per chiarire le responsabilità dell’accaduto. Fortunatamente la donna non avrebbe riportato ferite gravi, anche se il suo scooter ha subito seri danni. Determinanti per le indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere presenti nella zona dell’incidente, oltre alla testimonianza di una donna che avrebbe assistito alla scena e che, pur non essendo presente durante i rilievi, ha contattato la vittima manifestando la propria disponibilità a collaborare”.

Gli agenti sono ora al lavoro per identificare il motociclista in fuga. Una volta rintracciato, il responsabile rischia pesanti sanzioni e una severa decurtazione di punti dalla patente di guida.