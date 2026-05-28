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Cronaca | 28 maggio 2026, 13:30

Sanremo, scatta il divieto temporaneo di balneazione nel tratto tra Foce Levante e Bagni Matuzia

Ordinanza dopo gli esiti negativi dei prelievi Arpal al punto 'Bussola': stop ai bagni fino al ripristino dei parametri

Sanremo, scatta il divieto temporaneo di balneazione nel tratto tra Foce Levante e Bagni Matuzia

A seguito degli esiti negativi dei campionamenti Arpal relativi al punto di monitoraggio “Bussola”, il Comune di Sanremo ha emesso un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione.

Il provvedimento riguarda il tratto di litorale compreso tra la spiaggia libera attrezzata “Foce Levante” e lo stabilimento “Bagni Matuzia”, entrambi inclusi nel perimetro del divieto. La misura resterà in vigore fino al rientro dei parametri entro i limiti previsti dalla normativa e alla successiva revoca ufficiale.

Scaricare l'ordinanza a questo link

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