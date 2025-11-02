Magia, storia e spettacolo: grande successo per la Festa di Halloween a Triora (Foto e video)

Musica, animazione, incontri, spettacoli e performance con il fuoco animano Triora. Anche la seconda giornata della festa di Halloween ha attirato grandi e piccini.

In un’atmosfera sospesa tra mistero e leggenda, il borgo si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto che ha coinvolto visitatori di ogni età. La mattinata è stata caratterizzata dal mercatino con accompagnamento musical, da animazione per le vie con La Sposa Cadavere, dalla presentazione del libro ‘Liguria immaginifica’ e dalla lettura per bambini: ‘Evelina e la Baba Yaga’.

Nel pomeriggio, invece, vi sono stati Arpavole, animazione itinerante con attività in piazza T. Reggio e piazza del Mercato, una conferenza sui processi di stregoneria con Valentina Marcias, uno spettacolo itinerante ‘L’incantesimo delle Tre Lune’ (prima partenza, un workshop ‘Sortilegi Illustrati’ con Diana D. Gallese, una conferenza su ‘Streghe e Benandanti’ con Nataša Cvijanović, un dialogo con Valentina Sparvieri (La Poetessa di Fuoco), lo spettacolo itinerante ‘L’incantesimo delle Tre Lune’ (seconda partenza) e una performance con il fuoco ‘Insania Alchymia’ – Ass. Iannà Tampé. Infine, in serata, si è tenuto il Ghost Tour Triora a cura di Autunnonero.