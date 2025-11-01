Ghost Tour di Autunnonero, speciale di Halloween a Triora (Foto)

Nel famoso Paese delle Streghe in provincia di Imperia stasera, sabato 1° novembre, torna il Ghost Tour di Autunnonero con un appuntamento speciale di Halloween. Gli Storyteller Giovanni De Mattia, Brigida Melga, Benedetta Calcagno e Kevin Ginulla guideranno un itinerario a quattro voci tra i luoghi più suggestivi del borgo: dal Castello alla Sambüghea, dall’antico Palazzo Capponi alla “Cabotina”, tra folklore, leggende e vicende legate al processo alle streghe del 1587.

Il Ghost Tour Triora culminerà con un gran finale teatrale: la messa in scena della gothic short story “Il Volo degli Striges”, scritta da Andrea Scibilia. Un dramma simbolico e visionario in cui sei rapaci notturni e un corvo daranno forma ai sette vizi capitali, insieme ai falconieri dell’associazione Terra di Confine. Ogni vizio prenderà vita attraverso l’unione di un rapace, il suo falconiere e la voce di uno Storyteller, in un’esperienza scenica immersiva tra racconto, suggestioni visive e atmosfere gotiche.

A curare il make-up del Ghost Tour Triora sarà la body painter Ilaria Camplani, che sarà disponibile per tutta la giornata con sessioni di trucco ispirate all’estetica del tour. La partenza delle 22 è completa ma è stata attivata un’altra partenza alle 18:30 con posti ancora disponibili. La prenotazione è obbligatoria. Info e prenotazioni su www.autunnonero.com ,info@autunnonero.com ,+39 379 1404184 (WhatsApp) o Instagram/Facebook: @autunnonerofest. Il Ghost Tour è organizzato da Autunnonero, impresa culturale e creativa di Andrea Scibilia, con il patrocinio del Comune di Triora.