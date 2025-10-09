Sanremo: mucche in strada a Verezzo, rischio incidenti e la preoccupazione dei residenti (Foto e Video)

C’è grande preoccupazione tra i residenti di Verezzo per la presenza, quasi costante, di mucche che vagano sulla strada nelle ore notturne. Una situazione particolarmente pericolosa per chi si muove in auto o in moto, soprattutto nelle zone più buie.

Secondo quanto riferito da chi vive nella frazione di Sanremo, infatti, da molto tempo gli animali (che appartengono ad un allevatore vicino), vengono lasciati liberi di scorrazzare sia tra i boschi che sulle strade. Questo mette in apprensione chi si muove nelle ore notturne quando, molto spesso, ci si trova di fronte alle mucche con il rischio di investirle.

I residenti, che ci hanno anche inviato foto e immagini delle mucche libere sulla strada, chiedono un intervento delle forze dell’ordine e del comune, affinchè si facciano portavoce presso l’allevatore che, almeno nelle ore notturne tenga gli animali nei recinti.