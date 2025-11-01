Spettacoli, travestimenti e divertimento: Triora festeggia Halloween (Foto e video)

Triora, il borgo delle streghe, ha vissuto ieri una notte indimenticabile tra magia, luci ed emozioni. La tradizionale Festa di Halloween, dedicata alla memoria delle donne accusate di stregoneria alla fine del Cinquecento, ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato, confermandosi uno degli appuntamenti più suggestivi dell’autunno ligure.

In un’atmosfera sospesa tra mistero e leggenda, il borgo si è trasformato in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Concerti, spettacoli teatrali itineranti, mercatini artigianali e salotti letterari hanno animato le vie del centro storico, coinvolgendo visitatori di ogni età.

Tra i momenti più emozionanti della serata, la spettacolare performance di danza “Elevate”, andata in scena in Piazza Tommaso Reggio: i ballerini, sospesi a mezz’aria e assicurati a funi, hanno danzato sulle pareti dello storico Palazzo Stella, regalando al pubblico uno show di grande impatto visivo. Applausi anche per i giochi di luce e proiezioni artistiche che hanno illuminato i ruderi del castello, creando un’atmosfera surreale e affascinante.

La festa, tuttavia, non si ferma qui: anche oggi Triora continuerà a celebrare Halloween con un ricco programma di eventi che prevede spettacoli per bambini, salotti letterari e nuovi teatri itineranti che guideranno i visitatori alla scoperta delle leggende del borgo.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Triora.

Si può rivivere la serata nella fotogallery di Christian Flammia.