Sanremo, domani presidio in piazza Colombo per Gaza: Amnesty International, Rete Ottobre di Pace e ANPI chiedono lo stop alla guerra

Un nuovo presidio per la Palestina è in programma domani, sabato 10 ottobre, in piazza Colombo a Sanremo, dalle 10.30 alle 13. L'iniziativa si inserisce nella mobilitazione internazionale promossa dalla rete Palestina Anima Mundi e vedrà l'adesione, a livello locale, del gruppo 073 di Amnesty International, della Rete Ottobre di Pace e dell'ANPI.

La manifestazione, organizzata con lo slogan "Stop al genocidio israeliano a Gaza", intende riportare l'attenzione sulla situazione della popolazione palestinese, sul rispetto del diritto internazionale e sulle responsabilità politiche della comunità internazionale rispetto al conflitto e all'occupazione dei territori palestinesi.

Le richieste degli organizzatori. Nel comunicato diffuso in vista dell'appuntamento, le associazioni chiedono il rispetto del diritto internazionale e del diritto dei palestinesi a uno Stato indipendente a Gaza e in Cisgiordania, insieme alla fine dell'occupazione militare israeliana e delle violenze commesse dai coloni.

Tra le rivendicazioni figura anche la richiesta di interrompere le relazioni politiche, economiche e militari con Israele fino alla cessazione dell'occupazione dei territori palestinesi. Gli organizzatori sollecitano inoltre l'introduzione di sanzioni e di un embargo, chiedendo al governo italiano e agli altri governi europei di modificare le proprie politiche nei confronti di Israele.

Libertà di manifestazione e critica al riarmo. Un altro tema al centro del presidio sarà quello della libertà di espressione. Le associazioni esprimono preoccupazione per il disegno di legge 1004 in materia di antisemitismo, ritenendo che possa limitare il diritto di critica nei confronti dello Stato di Israele, e chiedono garanzie per la libertà di parola e di manifestazione.

La mobilitazione si estende inoltre alla questione delle spese militari, con una critica all'aumento degli investimenti destinati al riarmo, che secondo i promotori sottrarrebbe risorse a settori fondamentali come sanità, istruzione e tutela dell'ambiente.

"Non possiamo rimanere indifferenti e in silenzio di fronte a una situazione che si aggrava ogni giorno", sottolineano gli organizzatori, richiamando la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle conseguenze umanitarie e politiche della crisi.

Il presidio di domani mattina sarà dunque un'occasione di mobilitazione pubblica e sensibilizzazione, con l'obiettivo di chiedere una maggiore iniziativa diplomatica e politica per la tutela dei diritti del popolo palestinese.

L'appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre, dalle 10.30 alle 13, in piazza Colombo a Sanremo.