Ottobre Rosa, ATSL Area 1 scende in campo: incontri, screening e informazione per la salute delle donne

La prevenzione come percorso continuo, fatto di informazione, ascolto e accesso ai servizi sanitari. È questo l'obiettivo delle iniziative promosse da ATSL – Area sociosanitaria locale 1 in occasione di Ottobre Rosa 2026, la campagna di sensibilizzazione sostenuta da Azienda Tutela della Salute Liguria e Regione Liguria. Il programma coinvolgerà le Case della Comunità di Ventimiglia, Imperia e Sanremo, la Senologia Breast Unit e diverse realtà del territorio, con incontri informativi, tavole rotonde, colloqui con i professionisti e attività rivolte alla salute femminile nelle diverse fasi della vita. Un calendario che punta a rafforzare il rapporto tra cittadini e servizi sanitari, favorendo la conoscenza delle opportunità disponibili e ricordando l'importanza dei controlli periodici e della diagnosi precoce.

"Ottobre Rosa è un'occasione importante per ricordare che la prevenzione non si esaurisce in un singolo appuntamento, ma rappresenta un percorso continuo, fatto di informazione corretta, controlli, ascolto e presa in carico", dichiara il dottor Marino Anfosso, direttore di ATSL – Area 1. "Con questo programma vogliamo avvicinare ulteriormente i servizi alle donne, valorizzando il ruolo delle Case della Comunità, dei professionisti e della rete territoriale. Prendersi cura della salute significa anche offrire risposte accessibili, coordinate e vicine ai bisogni delle persone". Un messaggio che accompagna le diverse iniziative in programma durante il mese, con l'intento di promuovere una maggiore consapevolezza e facilitare il contatto con gli operatori sanitari.

Gli appuntamenti nelle Case della Comunità

Il primo incontro è in programma giovedì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, alla Casa della Comunità di Ventimiglia, in via San Secondo 22. Il tema sarà "Scopriamo insieme i servizi per la donna, l'infanzia e le giovani generazioni", con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i professionisti del Consultorio, tra cui ostetriche e psicologa, gli operatori della Neuropsichiatria Infantile, il pediatra di famiglia e i rappresentanti del Comune. L'iniziativa offrirà l'occasione per conoscere più da vicino i servizi disponibili e approfondire le opportunità di sostegno rivolte alle donne, ai bambini e ai giovani. Sempre a Ventimiglia, giovedì 22 ottobre, dalle 16 alle 18, si parlerà invece di "Prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno", con la partecipazione dei professionisti di Area 1, dei medici di famiglia, dell'Associazione Donne Medico e di LILT Imperia-Sanremo.

Lunedì 26 ottobre, dalle 16 alle 18, saranno coinvolte contemporaneamente le Case della Comunità di Imperia e Sanremo, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di Volontariato e Tutela e l'Associazione Donne Medico, sezione di Sanremo. A Imperia, nella sede di via Acquarone 9, l'incontro "La salute della donna comincia dalla prevenzione" proporrà colloqui con le ostetriche e le infermiere pediatriche del Consultorio, con informazioni dedicate alla tutela della salute materna e alla prevenzione dei tumori femminili. Sarà presente anche il Centro Screening con un punto informativo dove sarà possibile prenotare mammografie e Pap test. Un'opportunità concreta per ricevere indicazioni direttamente dagli operatori e orientarsi tra i servizi disponibili sul territorio.

A Sanremo, nella Casa della Comunità di via San Francesco 96, l'attenzione sarà rivolta a "Tumore al seno: fake news e verità", con gli oncologi di Area 1, il dottor Riccardo Ratti e la dottoressa Serena Ziliani. L'incontro sarà dedicato a fare chiarezza sulle informazioni relative alla malattia, distinguendo i dati scientifici dalle convinzioni errate che possono circolare anche attraverso i canali digitali. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre disponibili ostetriche e ginecologi del Consultorio per colloqui e attività di counselling individuale e di gruppo sulla prevenzione dei tumori femminili. Anche a Sanremo il Centro Screening metterà a disposizione un punto informativo per la prenotazione di mammografie e Pap test.

Il calendario tornerà a Ventimiglia giovedì 29 ottobre, dalle 16 alle 18, con l'incontro "Come gestire allattamento, svezzamento e sviluppo neuromotorio? Una rete che ti sostiene". Alla tavola rotonda parteciperanno i professionisti del Consultorio e della Neuropsichiatria Infantile, insieme ai pediatri di libera scelta. L'appuntamento sarà dedicato alle famiglie e alle esigenze che accompagnano i primi anni di vita dei bambini, con indicazioni pratiche e informazioni utili per affrontare le diverse fasi della crescita. L'obiettivo è valorizzare la collaborazione tra i servizi e offrire punti di riferimento accessibili ai genitori, favorendo un percorso di accompagnamento che unisca prevenzione, assistenza e sostegno.

La Senologia Breast Unit tra informazione e prevenzione

Nel programma di Ottobre Rosa rientra anche il ritorno di "I giovedì con il senologo", iniziativa dedicata all'informazione e al confronto con i professionisti della Senologia Breast Unit. Il calendario prevede appuntamenti il 15 ottobre, dalle 16 alle 18, alla Casa della Comunità di Sanremo, e il 29 ottobre, nella stessa fascia oraria, alla Casa della Comunità di Imperia. Gli incontri offriranno un'occasione per avvicinarsi ai temi della prevenzione e della salute del seno, favorendo il dialogo con gli specialisti e la diffusione di informazioni corrette. L'attività si affianca alle iniziative territoriali e ai punti informativi attivati durante il mese, con l'obiettivo di rendere più semplice l'accesso alle informazioni e ai percorsi di assistenza.

Tra i progetti promossi figura anche "La prevenzione comincia dalla scuola", un'iniziativa che punta a portare il messaggio della prevenzione tra i più giovani. È previsto un video dedicato all'autoesame del seno, che sarà diffuso attraverso un segnalibro con QR code destinato alle bambine e ai bambini delle scuole primarie. Il progetto è realizzato in collaborazione con LILT Imperia-Sanremo e il Corso di Laurea in Infermieristica. Prosegue inoltre "Il Filo Rosa – L'informazione che accompagna", il canale WhatsApp informativo della Senologia Breast Unit di Area 1, pensato per mettere a disposizione delle donne riferimenti e informazioni utili lungo il percorso di prevenzione e cura.

A Rocchetta Nervina torna "C'è posta per te"

Ottobre Rosa raggiungerà anche l'entroterra con l'iniziativa "C'è posta per te", che coinvolgerà il Comune di Rocchetta Nervina. Il 12 ottobre saranno consegnati gli inviti per gli screening oncologici e i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Successivamente, il 27 ottobre, sarà allestito un punto informativo per fornire indicazioni ai cittadini e raccogliere i kit. L'iniziativa punta a favorire la partecipazione ai programmi di screening e a raggiungere direttamente la popolazione, rafforzando l'importanza della prevenzione anche nei centri più piccoli del territorio. Il calendario di ATSL Area 1 si inserisce così in un programma più ampio di sensibilizzazione, che mette al centro la salute delle donne e la collaborazione tra professionisti, associazioni e servizi territoriali.

Il programma completo di Ottobre Rosa 2026 e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili sul sito www.asl1.liguria.it.