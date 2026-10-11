Bordighera porta i sapori italiani in Francia: successo per il Marché des Saveurs a Villefranche-sur-Mer

Bordighera porta le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni e la cultura italiana oltreconfine, rafforzando il legame storico con la città francese di Villefranche-sur-Mer. È questo lo spirito del “Marché des Saveurs Italiennes”, che si è svolto da venerdì ad oggi nella cittadella della località della Costa Azzurra, con la collaborazione del Comune di Bordighera. Tre giornate dedicate ai sapori del Belpaese, con un mercato delle specialità regionali, degustazioni e appuntamenti pensati per far conoscere al pubblico francese e ai turisti le ricchezze della tradizione gastronomica italiana.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione per promuovere le produzioni e le identità regionali italiane in un contesto particolarmente vicino alla Riviera ligure, non soltanto dal punto di vista geografico, ma anche per i rapporti storici e istituzionali che uniscono le due comunità. Il programma ha proposto un’immersione nelle eccellenze del territorio italiano, attraverso prodotti tipici, momenti di scoperta e attività dedicate alla cucina, coinvolgendo i visitatori in un percorso tra sapori e cultura. Il momento clou si è svolto domenica 11 ottobre, con un’intera giornata di iniziative, tra cui un laboratorio per la preparazione dei dolci organizzato con l’Associazione italiana degli chef e un atelier dedicato alla cucina salata.

Alla manifestazione ha partecipato anche il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, a testimonianza dell’importanza attribuita dall’amministrazione comunale alle relazioni con la città francese. Il Marché des Saveurs Italiennes si inserisce infatti nel progetto “Villefranche 70”, promosso dalla consigliera comunale Elisa Vagnetti e dedicato ai settant’anni del gemellaggio tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer. Un percorso che punta a rilanciare un rapporto nato nel 1956, valorizzandone le radici e trasformandolo in un’opportunità concreta per sviluppare nuove occasioni di incontro, scambio culturale e collaborazione tra le rispettive comunità.

Le celebrazioni hanno vissuto uno dei momenti più significativi lo scorso 7 ottobre, a Villa Regina Margherita, quando i sindaci Marzia Baldassarre e Robert Capelier hanno rinnovato simbolicamente il patto di amicizia tra le due città, apponendo le proprie firme sul documento storico del gemellaggio. Un gesto dal forte valore istituzionale e simbolico, con il quale le due amministrazioni hanno ribadito la volontà di riportare questo legame al centro della vita cittadina. L’obiettivo è dare nuovo impulso agli scambi e costruire un calendario di iniziative condivise, coinvolgendo le realtà culturali, associative e sociali di entrambi i territori.

Il percorso verso il settantesimo anniversario era stato avviato anche attraverso la musica. Il 13 settembre, al Porto di Bordighera, la Bordighera Symphony Orchestra era stata protagonista del Concerto del Gemellaggio, con un programma dedicato alle grandi colonne sonore del cinema e alle composizioni di Ennio Morricone, Nino Rota e altri celebri autori. Un appuntamento che aveva unito linguaggi artistici e sensibilità diverse, facendo della musica uno strumento di dialogo tra le due città.

Dal concerto al mercato delle specialità italiane, passando per il rinnovo simbolico del patto di amicizia, il progetto “Villefranche 70” sta dunque accompagnando il percorso verso il settantesimo anniversario del gemellaggio con iniziative capaci di unire cultura, gastronomia e partecipazione. Il Marché des Saveurs Italiennes conferma così il valore della collaborazione tra Bordighera e Villefranche-sur-Mer, trasformando una ricorrenza storica in un’occasione per promuovere le rispettive identità e rafforzare i rapporti tra Italia e Francia, nel segno di una vicinanza che continua a rinnovarsi nel tempo.