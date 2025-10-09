Sanremo, al via la gettata del piano -2 nel cantiere di piazza Eroi: la Cooperativa Appennino attende la proroga dal tribunale (Foto e Video)

E' iniziata questa mattina, nel cantiere del parcheggio di piazza Eroi a Sanremo, la gettata di cemento del piano -2. Un passaggio importante che viene svolto dalla Cooperativa Edile Appennino che ha ripreso con vigore i lavori, in attesa dell'ok dal tribunale di Trieste sulla proroga richiesta dall'azienda per i prossimi quattro mesi. La cooperativa ha infatti chiesto al una proroga quadrimestrale per poter dare continuità ai lavori, evitando un’interruzione che altrimenti rischierebbe di paralizzare definitivamente l’opera.

Secondo il perito nominato nel procedimento, l’azienda avrebbe accumulato debiti pari a circa 43 milioni di euro verso fornitori, subappaltatori e professionisti coinvolti nel cantiere. Se la proroga non fosse concessa, lo scenario più probabile sarebbe il subentro del Consorzio Stabile Impero (o di un altro soggetto), che dovrebbe rilevare l’appalto, assumersi la gestione tecnica, legale e amministrativa e garantire la prosecuzione dei lavori. Tuttavia, il passaggio da un’impresa all’altra richiederebbe verifiche approfondite e rischierebbe di introdurre ulteriori ritardi.

L’intervento riguarda la realizzazione del parcheggio sotterraneo di tre piani (201 posti auto) sotto piazza Eroi, con la ristrutturazione della superficie, con alberature e arredi urbani – per circa 3.300 metri quadrati. Il progetto, finanziato con formula di partenariato pubblico-privato e con concessione ventennale, è stato assegnato alla CEA-Coop fin dall’inizio. Finora il cronoprogramma è stato compromesso da varianti progettuali, difficoltà nelle forniture, contenziosi e ritardi nei pagamenti: tutti elementi che hanno rallentato l’avanzamento del cantiere. Il protrarsi dei lavori incide sull’accesso al centro storico, sul traffico veicolare, sul commercio locale e sulla vivibilità urbana. In particolare, la città, che si avvicina al periodo del Festival della Canzone, non può permettersi un cantiere lungo e ingombrante.

Il passo decisivo dipenderà dalla decisione del tribunale di Trieste: se concederà la proroga richiesta, la Cooperativa Appennino potrà continuare fino alla scadenza indicata, con l’obbligo di rispettare un nuovo cronoprogramma serrato. Se invece il tribunale non lo autorizzasse, o imponesse condizioni più stringenti, il Comune di Sanremo potrebbe essere costretto a supervisionare il passaggio all’appaltatore subentrante – un’operazione delicata sia dal punto di vista tecnico che giuridico. In ogni caso il Comune seguirà con attenzione gli sviluppi del procedimento giudiziario. Nel frattempo, il cantiere negli ultimi giorni ha ripreso vigore e, in queste ore viene gettata la soletta, un passaggio importante per il completamento dell'opera.