L’Inter Club Sanremo organizza una serata conviviale a Ceriana

L’Inter Club Sanremo promuove una serata conviviale dedicata ai tifosi nerazzurri per celebrare i successi ottenuti dalla squadra nella stagione appena conclusa, culminata con la vittoria del campionato italiano e della Coppa Italia.

L’evento si terrà venerdì 29 maggio presso il ristorante “Vecchia Fattoria” di Ceriana e sarà aperto a soci, simpatizzanti e appassionati che desiderano trascorrere una serata all’insegna dello sport e della condivisione.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, la cena si svolgerà in un ambiente familiare e accogliente, con un menù dedicato e la possibilità di richiedere proposte specifiche per i bambini.

Per partecipare alla serata è possibile effettuare la prenotazione contattando Daniele e Paolo di Ceriana, ai recapiti indicati nella locandina dell’iniziativa, oppure rivolgendosi direttamente ai referenti dell’Inter Club Sanremo, contattabili nella sede del bar Max in corso Nazario Sauro 21 (telefono 0184 503614).

L’incontro rappresenta un’occasione per riunire la comunità nerazzurra del territorio e celebrare insieme i risultati sportivi della stagione.