Il Ponente ligure protagonista su LA7: da Sanremo a Ventimiglia, tra fiori, sapori e Balzi Rossi

Il Ponente ligure sarà protagonista della prima puntata della seconda edizione di "Signori si parte – Treni storici in giro per l'Italia", il programma prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane, in onda su LA7 domenica 11 ottobre alle 12.10.

Dopo la partenza da Torino e il viaggio a bordo di un treno storico lungo la suggestiva Ferrovia delle Meraviglie, la giornalista e conduttrice Stefania Capobianco raggiungerà la Liguria, accompagnando i telespettatori alla scoperta di un territorio sospeso tra mare e montagna, dove paesaggio, storia, tradizioni e gastronomia contribuiscono a definire l'identità del Ponente.

Sanremo, tra fiori e musica. Una delle tappe principali sarà Sanremo, città conosciuta a livello internazionale per il Festival della Canzone Italiana e per la sua storica tradizione florovivaistica.

Il racconto farà tappa a Villa Ormond, con il suo parco storico che ospita numerose specie botaniche provenienti da diverse parti del mondo. Sarà l'occasione per ripercorrere il legame tra Sanremo e la floricoltura, un'attività che ha contribuito a caratterizzare l'economia, il paesaggio e l'immagine della città.

Accanto ai fiori, spazio anche alla musica, altro elemento centrale dell'identità sanremese. La visita a Villa Ormond offrirà così lo spunto per raccontare le diverse anime della città e il modo in cui tradizioni, cultura e spettacolo hanno contribuito a renderne il nome celebre ben oltre i confini della Liguria.

Ventimiglia e i sapori della tradizione. Il viaggio proseguirà verso Ventimiglia, porta occidentale della Riviera dei Fiori e luogo di incontro tra culture, territori e tradizioni.

Qui il racconto si concentrerà anche sulla gastronomia locale, attraverso alcuni dei piatti più rappresentativi della cucina ligure. Tra questi il brandacujun, preparazione tradizionale a base di stoccafisso e patate, di cui saranno raccontate le curiosità e le diverse storie tramandate sull'origine del particolare nome.

Spazio anche al cappon magro, piatto storico che unisce ingredienti del mare e della terra, e al coniglio alla ligure, espressione di una cucina legata ai prodotti e alle consuetudini del territorio.

Attraverso le sue specialità gastronomiche, Ventimiglia diventerà così il punto di partenza per raccontare una Liguria fatta non soltanto di paesaggi costieri, ma anche di ricette, tradizioni e storie tramandate di generazione in generazione.

I Balzi Rossi, tra natura e archeologia. L'itinerario condurrà infine alla scoperta dei Balzi Rossi, uno dei luoghi più suggestivi del Ponente ligure, a pochi passi dal confine francese.

Tra pareti rocciose affacciate sul Mediterraneo e testimonianze della presenza umana in epoca preistorica, questo tratto di costa custodisce un patrimonio naturalistico e archeologico di grande valore. Un luogo in cui la storia dell'uomo si intreccia con quella del paesaggio, offrendo uno spaccato delle origini più antiche del territorio.

Un viaggio alla scoperta del Ponente. Da Sanremo a Ventimiglia, passando per la tradizione dei fiori, la musica, i sapori della cucina locale e il patrimonio archeologico dei Balzi Rossi, la prima puntata di "Signori si parte – Treni storici in giro per l'Italia" proporrà dunque un itinerario attraverso alcune delle peculiarità della Riviera dei Fiori.

Un racconto che, seguendo il filo della ferrovia, metterà in relazione luoghi e tradizioni differenti, mostrando come mare, cultura, gastronomia e memoria storica convivano in un territorio racchiuso in pochi chilometri.