Sanremo, domani tornano le Giornate della Consapevolezza: al Casinò un viaggio tra universo, clima, vita e neuroscienze

Dalle origini dell'universo ai misteri del cervello umano, passando per gli oceani, i cambiamenti climatici e il mondo invisibile dei microrganismi. Sanremo si prepara a ospitare, domani, sabato 10 ottobre, una nuova tappa delle Giornate della Consapevolezza, il festival nazionale itinerante che mette in dialogo scienza, cultura e società attraverso un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori.

L'appuntamento è fissato al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, dalle 17 alle 19.45, con ingresso libero e gratuito. Per il secondo anno consecutivo la Città dei Fiori accoglie il progetto ideato da Cristina Del Tutto e prodotto da Radio Parlamentare – Percorso Consapevole, dopo l'esperienza dell'ottobre 2025, quando l'iniziativa aveva coinvolto anche il mondo della scuola.

Al centro del pomeriggio lo spettacolo multimediale "Viaggio nella complessità della Vita – Le connessioni invisibili", un percorso che intreccia gli interventi di sei scienziati con immagini, videoperformance, musica e contributi artistici. Non una tradizionale successione di conferenze, dunque, ma un racconto unitario pensato per accompagnare gli spettatori attraverso discipline differenti, mostrando come fenomeni apparentemente lontani siano in realtà collegati.

Dall'universo al cervello, sei scienziati sul palco. Ad aprire il percorso sarà Andrea Possenti, astrofisico dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Cagliari, che guiderà il pubblico alla scoperta delle energie invisibili dell'universo e delle origini cosmiche. Il genetista Renato Fani, già professore ordinario all'Università di Firenze, affronterà invece il tema dell'evoluzione microbica e del ruolo svolto dai microrganismi nella storia della vita sulla Terra.

Lo sguardo si sposterà poi sugli equilibri del pianeta con Alessio Rovere, professore ordinario di Geografia fisica e geomorfologia all'Università Ca' Foscari di Venezia, che approfondirà il rapporto tra oceani, variazioni del livello del mare e cambiamenti climatici.

A condurre il pubblico nelle profondità marine sarà Caterina Lanfredi, biologa dell'Istituto Tethys e coordinatrice scientifica del progetto Cetacean Sanctuary Research nel Santuario Pelagos, impegnata da oltre vent'anni nello studio e nella conservazione dei cetacei.

Dalla dimensione ambientale si passerà quindi a quella cellulare con Carlo Ventura, biologo molecolare e direttore del Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali INBB di Bologna, che esplorerà i meccanismi di comunicazione e interazione della materia vivente.

A chiudere il percorso scientifico sarà Pierluigi Brustenghi, neurologo e psicoterapeuta, con una riflessione sul cervello, sulla mente e sul rapporto tra apprendimento e nuove tecnologie.

Scienza e arte nello stesso spettacolo. A collegare i diversi interventi sarà Cristina Del Tutto, ideatrice delle Giornate della Consapevolezza, direttrice artistica e voce narrante dello spettacolo. Le sue videoperformance accompagneranno il pubblico lungo un itinerario che, dall'immensità dello spazio, arriverà fino ai processi biologici e alla coscienza umana.

La tappa sanremese riserverà spazio anche alle espressioni artistiche. Green Art Italia parteciperà con un intervento di Claudio Reginali dedicato alla rigenerazione urbana e al rapporto tra natura e spazi abitati, affiancato da una performance di break dance di Giacomo Mino Fanciullacci. La musicista Sonia Bottacin proporrà invece un momento dedicato alla voce, al suono e alle sue frequenze.

L'obiettivo: rendere la conoscenza accessibile a tutti. Nate nel 2024, le Giornate della Consapevolezza si propongono di portare la divulgazione scientifica fuori dai tradizionali contesti accademici, creando occasioni di confronto tra ricercatori, istituzioni e cittadini.

Il filo conduttore è quello delle interdipendenze: comprendere come organismi, ecosistemi e comunità siano legati tra loro e come la conoscenza scientifica possa offrire strumenti per interpretare le trasformazioni contemporanee, dalle questioni ambientali alle innovazioni tecnologiche.

Una prospettiva che guarda anche alla partecipazione civica, con l'intento di rendere i cittadini più consapevoli delle conseguenze delle scelte individuali e collettive.

Il sindaco Mager: "Un momento di confronto tra diversi rami della scienza". A sottolineare il valore dell'iniziativa è il sindaco di Sanremo Alessandro Mager: "È con grande piacere che Sanremo ospita anche quest'anno le Giornate della Consapevolezza giunte alla loro seconda edizione. Un momento di confronto che abbraccia diversi rami della scienza, spaziando dalla biologia all'astrofisica e dalla genetica alla neurologia. Siamo quindi lieti che Sanremo possa rappresentare una tappa importante nel tour nazionale in programma nei prossimi mesi".

Soddisfazione anche da parte dei vertici del Casinò, con il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, la consigliera Sonia Balestra e l'architetto Mauro Menozzi, che evidenziano il rinnovo della collaborazione con il progetto e l'importanza di avvicinare soprattutto le nuove generazioni ai temi della conoscenza scientifica.

Una tappa del tour nazionale. L'appuntamento di Sanremo rientra nel calendario 2026 delle Giornate della Consapevolezza, che coinvolge sei città italiane: dopo Sassari, il percorso proseguirà a Brescia, Livorno, Salerno e Roma.

L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, il sostegno del Casinò di Sanremo e dell'Agenzia regionale per la promozione turistica "La mia Liguria".

Come partecipare. L'ingresso allo spettacolo di domani, sabato 10 ottobre, è libero e gratuito, con prenotazione consigliata attraverso la piattaforma Eventbrite. L'inizio è previsto alle 17, con conclusione alle 19.45, al Teatro dell'Opera del Casinò.