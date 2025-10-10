Arma di Taggia, presentato a Villa Boselli il progetto definitivo di Park 24: "Ecco l'ultimo passo, quello fondamentale"(Foto e video)

È stato presentato ieri sera, a Villa Boselli, il progetto di riqualificazione di Park 24 e dell’intera area dell’ex stazione ferroviaria di Arma di Taggia. Davanti a una sala piena di cittadini, amministratori e parte della minoranza (presenti i consiglieri Giuseppe Federico e Davide Caldani di Progettiamo il Futuro), il sindaco Mario Conio ha illustrato render e planimetrie, offrendo un quadro concreto di quello che sarà il nuovo volto del centro cittadino.

Il progetto, approvato con la variazione di bilancio 2025-2027, prevede un investimento complessivo di 3,9 milioni di euro, finanziati tramite mutuo: "Una cifra sostenibile per il Comune", ha sottolineato Conio durante la serata. L’intervento segna un punto di svolta per un’area che per quasi vent’anni è rimasta segnata dal fallimento delle precedenti società private e da un cantiere abbandonato, simbolo di degrado e occasione mancata per la città.

La trasformazione sarà radicale. L’area diventerà un polo di aggregazione e servizi: una grande piazza, zone verdi, giochi per bambini, spazi di relax e una palestra a cielo aperto. Verrà completato il primo piano del parcheggio interrato, con circa 160 posti auto, alcuni dei quali destinati alla vendita come box privati. Sarà inoltre ricucito il collegamento con la pista ciclopedonale, garantendo una maggiore continuità urbana.

Il sindaco ha ripercorso la lunga vicenda che ha visto l’amministrazione comunale impegnata, sin dal primo mandato, a sbloccare una situazione complessa, tra vincoli amministrativi e giudiziari. Dopo l’acquisizione dell’area nel 2022 con il contributo della Regione Liguria, lo scorso anno si è proceduto alla messa in sicurezza con un investimento di 1,8 milioni di euro, compresa la nuova viabilità di collegamento tra via Sant’Erasmo e via Nazario Sauro.

Con l’approvazione della variazione di bilancio, il prossimo passo sarà l’ok della Giunta al progetto definitivo. A seguire verrà indetto il bando di gara per affidare i lavori, che dovrebbero iniziare a gennaio 2026 e concludersi entro l’estate 2027.

La presentazione ha segnato quindi un momento atteso dalla cittadinanza, che ha potuto finalmente vedere il disegno concreto di un’opera destinata a cambiare il volto di Arma. Un progetto che l’amministrazione definisce “il più ambizioso nella storia recente della città” e che, nelle intenzioni, trasformerà "un’area simbolo di degrado in un motore di sviluppo economico, turistico e sociale".