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Cronaca | 27 maggio 2026, 19:00

Doppio incendio nel Ponente: a fuoco due magazzini e un’auto a Civezza, rogo anche all’ex stazione di Imperia

Intervento dei Vigili del Fuoco tra Civezza e Porto Maurizio: distrutti alcuni locali e masserizie

Doppio incendio nel Ponente: a fuoco due magazzini e un’auto a Civezza, rogo anche all’ex stazione di Imperia

Mobilitazione di soccorsi, nel tardo pomeriggio di oggi, a Civezza, dove, per cause ancora in fase di accertamento, hanno preso fuoco due magazzini e un’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella successiva bonifica dell’area.

Un’altra squadra dei pompieri è intervenuta anche all’interno di un magazzino dell’ex stazione di Imperia Porto Maurizio, dove un clochard avrebbe provocato un incendio che ha distrutto alcune masserizie. Anche in questo caso i Vigili del Fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

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