Maltempo in Liguria, attesi temporali violenti: grandine oltre 2 cm, fulmini e raffiche di vento intense

Grandine di grosse dimensioni, fulmini, raffiche improvvise di vento e rovesci localmente molto intensi: sono questi gli effetti che il brusco contrasto tra l’eccezionale ondata di calore e l’arrivo di aria fresca in quota potrebbe provocare nelle prossime ore anche sulla Liguria. Secondo il centro meteo Arpal, l’ingresso freddo in quota creerà infatti un contrasto energetico particolarmente attivo, favorendo lo sviluppo di temporali su tutto il territorio regionale, anche se i modelli meteorologici sembrano concentrare i fenomeni più intensi soprattutto sul Centro-Levante.

“I temporali interessano solo qualche decina di chilometri quadrati, ma le condizioni per il loro sviluppo sono favorevoli su tutta la regione”: per questo motivo Arpal ha emesso una segnalazione di “bassa probabilità di temporali forti” su tutte le aree di allertamento, compresa la nostra provincia. I fenomeni potranno manifestarsi con grandinate superiori ai 2 centimetri di diametro, improvvisi colpi di vento molto intensi, intensa attività elettrica e precipitazioni anche di forte intensità, interessando però porzioni limitate di territorio alla volta. Saranno due le fasi considerate più delicate: dalle ore centrali di oggi fino alla serata e successivamente dalle prime ore della notte fino alla mattinata di domani. Proprio nella mattinata di domani sono attese grandinate e forti raffiche di vento diffuse anche lungo la fascia costiera del Centro-Levante.

Per la giornata di domani, oltre ai fenomeni notturni e mattutini, è prevista ancora instabilità pomeridiana, al momento più probabile nelle zone interne, dove potranno svilupparsi isolati rovesci o temporali moderati. Attenzione anche ai venti: sulla nostra provincia sono previsti venti settentrionali localmente forti, con raffiche tra i 40 e i 50 chilometri orari sui capi esposti durante la mattinata. Migliora invece il quadro per sabato, giornata per la quale al momento non vengono segnalate criticità meteorologiche particolari.