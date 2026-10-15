Condotta sottomarina tra Arma di Taggia e Riva Ligure, al via i lavori di riparazione dopo il guasto estivo

Dopo il guasto emerso durante l'estate, la condotta sottomarina collegata al depuratore di Riva Ligure torna al centro di un intervento di riparazione. A stabilire tempi e modalità delle operazioni è l'ordinanza numero 94 dell'8 ottobre 2026 della Capitaneria di Porto di Imperia, che disciplina lo svolgimento dei lavori nello specchio acqueo antistante la località Prati, nel territorio comunale di Riva Ligure. L'intervento riguarda l'infrastruttura utilizzata per lo scarico a mare dei reflui urbani provenienti dal depuratore, a servizio anche del territorio di Taggia. Le lavorazioni subacquee sono previste fino al prossimo 30 ottobre, con attività consentite dalle 7 del mattino al tramonto, compatibilmente con le condizioni meteomarine. Secondo quanto riportato nel provvedimento, la richiesta è stata presentata dalla società M.U.D.S. S.r.l. il 28 settembre, mentre l'esecuzione delle operazioni è affidata alla cooperativa Liguria Sommozzatori. Saranno impiegati quattro operatori tecnici subacquei, con il supporto dell'imbarcazione Carolina.

Il nuovo intervento arriva a distanza di alcuni mesi dalla rottura individuata alla fine di giugno, quando era stata segnalata una perdita lungo la tubazione. I successivi accertamenti tecnici effettuati da Rivieracqua, anche attraverso ispezioni subacquee, avevano evidenziato un danneggiamento che, secondo quanto ricostruito negli atti presentati in Provincia, avrebbe richiesto la sostituzione del tratto interessato. Durante l'estate, il gestore aveva prospettato la necessità di rinviare i lavori definitivi alla stagione invernale, per evitare l'interruzione degli impianti di sollevamento nel pieno del periodo turistico. L'eventuale fermo degli impianti avrebbe infatti comportato, secondo quanto comunicato allora, il rischio di scarichi di reflui non trattati nel torrente Argentina. La vicenda aveva assunto particolare rilievo anche nel mese di agosto, in concomitanza con l'adozione dei divieti di balneazione nel territorio di Taggia.

L'ordinanza di ottobre segna dunque un nuovo passaggio verso il ripristino dell'infrastruttura. Il documento, tuttavia, non specifica se le lavorazioni previste corrispondano alla sostituzione definitiva della porzione danneggiata oppure a un intervento di riparazione di diversa natura. Un aspetto che potrà essere chiarito attraverso ulteriori informazioni tecniche sull'operazione. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la Capitaneria ha individuato un'area circolare di 100 metri di raggio, all'interno della quale sarà vietato l'accesso alle unità non autorizzate. Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze dovranno inoltre mantenersi ad almeno 300 metri dai segnali che indicano la presenza di sommozzatori, procedendo con particolare cautela. Sul piano amministrativo, il Comune di Riva Ligure ha rilasciato l'autorizzazione demaniale richiamata nell'ordinanza. Al momento, secondo quanto risulta, non sarebbero pervenute all'ente ulteriori comunicazioni ufficiali di dettaglio sull'intervento, oltre alla richiesta autorizzativa contenente le tempistiche delle operazioni.

Resta quindi da conoscere l'effettiva consistenza dei lavori e se questi consentiranno di superare definitivamente la criticità riscontrata durante l'estate. La scadenza del 30 ottobre individua il termine del periodo autorizzato per le attività subacquee, ma non costituisce di per sé una certificazione dell'avvenuto ripristino della condotta. Sarà l'esito dell'intervento a chiarire se l'infrastruttura potrà tornare a operare senza ulteriori necessità di manutenzione straordinaria.