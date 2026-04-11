Interventi in via Padre Semeria a Sanremo, una lettrice: “Finalmente verso la fine del degrado”

"Caro direttore, finalmente si va verso la fine del degrado di via P. Semeria via che faccio quattro volte al giorno in auto scooter e anche a piedi quindi conosco ogni avvallo e buche ma appena piove ne escono altre l’unica cosa che spero che nei posti dove erano i pini non mettano gli alberi in sostituzione cioè nel mezzo dei piccoli marciapiedi ( come hanno già fatto) i lecci sono belli e autoctoni (cosa che non sono i pini ) basta tenerli potati e in salute . Renata".