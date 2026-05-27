Sanità, esperienza positiva all’ortopedia dell’ospedale di Sanremo: un lettore “Professionalità e grande umanità”

Vorrei condividere pubblicamente un’esperienza positiva vissuta presso il reparto di ortopedia dell’ospedale di Sanremo, perché credo sia giusto raccontare anche quei casi in cui la sanità pubblica dimostra di funzionare bene, con efficienza, professionalità e umanità. A seguito di una grave lesione a un tendine della spalla, nel giro di circa un mese dalla visita specialistica con il primario sono riuscito a sottopormi all’intervento chirurgico. In un periodo in cui spesso si parla delle difficoltà della sanità italiana e dei lunghi tempi di attesa, ritengo corretto evidenziare quando invece il sistema riesce a dare risposte rapide e concrete ai cittadini.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al dottor Ferraro, primario del reparto di ortopedia. Oltre alle indiscutibili competenze professionali, mi ha colpito soprattutto la sua disponibilità e la capacità di trasmettere serenità e fiducia in un momento delicato come quello che precede un intervento chirurgico. Quando un reparto è guidato con competenza e umanità, questo atteggiamento si riflette inevitabilmente su tutto il personale. Durante la degenza ho trovato un reparto organizzato in modo serio ed efficiente, con infermieri preparati, attenti e sempre disponibili, così come gli operatori socio-sanitari, presenti e scrupolosi in ogni momento. Sono aspetti che fanno davvero la differenza per chi affronta un ricovero ospedaliero. Anche su temi spesso oggetto di critiche, come il vitto ospedaliero, devo dire di essermi ricreduto: pasti vari, possibilità di scelta e una qualità assolutamente più che dignitosa per una grande struttura pubblica.

Un altro aspetto che desidero sottolineare è l’umanità del personale sanitario. Non ricordo il nome dell’anestesista che mi ha seguito, ma tengo comunque a citarlo perché, nonostante il protrarsi dell’intervento e dei tempi di anestesia dovuti alla complessità della lesione, la sera stessa è passato personalmente in reparto per verificare le mie condizioni di salute. Un gesto semplice ma di enorme valore umano per un paziente. Anche il clima percepito in sala operatoria è stato molto positivo: un team affiatato, composto da medici, anestesisti e infermieri che lavoravano con professionalità ma anche con serenità, contribuendo a farmi sentire tranquillo e al sicuro. Credo che quando la sanità pubblica funziona bene sia doveroso riconoscerlo apertamente. Per questo desidero ringraziare pubblicamente tutto il reparto di ortopedia dell’ospedale di Sanremo per la professionalità, l’organizzazione e soprattutto l’umanità dimostrate durante tutto il mio percorso.

Alessandro Calvini