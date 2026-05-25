Sanremo, lettera di ringraziamento di Adriano Battistotti al Pronto Soccorso e alla Croce Rossa per l’assistenza ricevuta

Una lettera di ringraziamento rivolta al personale del Pronto Soccorso di Sanremo e ai volontari della Croce Rossa è stata inviata da Adriano Battistotti per esprimere riconoscenza dopo quanto accaduto domenica pomeriggio alla madre anziana. Nel messaggio, Battistotti sottolinea la professionalità e la tempestività dei soccorsi in una giornata particolarmente complessa anche per la presenza di numerosi turisti in città. La donna, “anziana e ormai allettata”, è stata ricoverata per una lussazione all’anca.

“Con sollecitudine la lussazione è stata ridotta”, scrive Battistotti, evidenziando l’efficacia dell’intervento del personale sanitario del nosocomio matuziano. Fondamentale anche il supporto della Croce Rossa, che dopo aver trasportato la donna al Pronto Soccorso l’ha poi riaccompagnata a casa. Particolarmente significativo il passaggio conclusivo della lettera, nel quale emerge il valore umano dell’assistenza ricevuta: “La sensazione confortante che ne abbiamo ricavato è quella di vivere in una comunità che accudisce con solerzia e gentilezza chi si trova in stato di bisogno”.

Un ringraziamento pubblico che mette in luce il lavoro quotidiano di medici, infermieri e volontari impegnati nell’assistenza ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili.