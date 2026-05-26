Sanremo, la segnalazione di una lettrice: “Asfalto posato male in via Grossi Bianchi, buche ancora scoperte”

Una residente di via Grossi Bianchi, a Sanremo, segnala un intervento di asfaltatura giudicato incompleto e realizzato in modo insoddisfacente nel tratto che va dal forno verso Casa Serena.

La cittadina riferisce che, nonostante i lavori eseguiti di recente, molte buche sono rimaste scoperte e l’asfalto posato risulta “pessimo”, tanto da far dubitare che si tratti di un intervento concluso o che non sia stato utilizzato materiale sufficiente. Nella segnalazione si esprime stupore per l’assenza di controlli sulla qualità del lavoro svolto e si chiede che il problema venga affrontato e risolto al più presto, nell’interesse della sicurezza e del decoro della strada.