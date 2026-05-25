Sanremo, appello per riqualificare l’angolo tra via Morardo e via Montà nel cuore storico della Pigna

A Sanremo continuano i grandi interventi urbanistici nell’area di Piazza Eroi, destinata a cambiare volto grazie ai lavori del nuovo parcheggio interrato. Ma insieme al maxi cantiere emerge anche l’attenzione verso un’altra zona storica della città, quella compresa tra via Morardo e via Montà, nel cuore della Pigna.

A segnalare la situazione è Flavio, che richiama l’attenzione sull’ex ristorante “Tartufo”, locale ormai dismesso da anni e situato accanto allo storico edificio del Pro Infantia, proprio di fronte al parcheggio in costruzione. Secondo quanto evidenziato, "La parte alta dell’immobile è attualmente interessata da un completo rifacimento, destinato a collegarsi agli interventi che da mesi stanno interessando via Morardo. L’auspicio è che, al termine dei lavori, il Comune possa procedere con una più ampia opera di riqualificazione dell’intero angolo urbano, considerato uno degli accessi più caratteristici della Pigna. “Da quel punto si sale da via Montà direttamente verso Santa Brigida, passando anche dalla casa dove si fermò Napoleone durante il suo passaggio in Liguria. Un percorso che prosegue poi lungo via Morardo e via Palma, conducendo nel cuore del centro storico sanremese".

Per il residente, "Quest’area merita di essere valorizzata sia dal punto di vista urbano che turistico, anche alla luce dei risultati ottenuti con il progetto Pinqua e dell’attenzione che l’amministrazione sta dedicando al recupero della Pigna. “Se risanato, questo angolo potrebbe diventare un grande volano turistico”, conclude Flavio, rilanciando l’idea di un recupero complessivo capace di restituire decoro e attrattività a una delle zone più suggestive della città vecchia.