Sanremo, fermata RT “fantasma” in via Galileo Galilei: cartello c’è, ma gli orari ancora no per i cittadini (Foto)

A Sanremo resta ancora incompleta la sistemazione della fermata Riviera Trasporti di via Galileo Galilei, all’altezza del civico 113 e di fronte al distributore ERG. Dopo gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino del cartello identificativo, infatti, manca ancora un elemento fondamentale per gli utenti: gli orari delle corriere: "Una situazione - ci scrive Roberto Pecchinino - che, con il passare dei giorni, assume contorni quasi paradossali. La fermata esiste, il palo blu anche, ma chi utilizza il servizio pubblico continua a non avere alcuna indicazione sugli orari di passaggio degli autobus".

“Forse Riviera Trasporti è talmente impegnata da non riuscire ancora a trovare qualche minuto per installare il programma degli orari - prosegue - si osserva con ironia nel comunicato, che però evidenzia un problema concreto per tanti cittadini. Il disagio riguarda soprattutto anziani, studenti, lavoratori e turisti, costretti ogni giorno ad attendere il pullman senza alcun riferimento ufficiale. A rendere ancora più evidente la situazione è il supporto destinato agli orari, presente ma completamente vuoto, quasi fosse una bacheca dimenticata. Un dettaglio che finisce inevitabilmente per trasmettere l’immagine di un servizio ancora incompleto e poco curato, nonostante l’intervento effettuato sulla fermata".

“O si completano finalmente le informazioni per i cittadini, oppure tanto vale togliere direttamente il cartello e lasciare libero lo spazio per qualche parcheggio in più”, prosegue provocatoriamente Pecchinino. "Al di là delle battute, resta però l’auspicio che Riviera Trasporti intervenga rapidamente per completare definitivamente la fermata, garantendo ai cittadini un servizio chiaro, utile e dignitoso".