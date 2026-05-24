“Sanremo non è più quella di un tempo”: un lettore racconta perché ha scelto di andarsene

"Gentile Direttore,

leggo la lettera del cittadino preoccupato sul degrado e l’insicurezza di Sanremo e non posso che unirmi al suo sfogo, insieme a centinaia di altri residenti che vedono una città un tempo splendida deteriorarsi giorno dopo giorno. Le due risse avvenute questa notte in via Galilei e corso Garibaldi non fanno che confermare una situazione ormai fuori controllo. La domanda che tutti ci poniamo è semplice: la politica cosa fa? Assistiamo a grandi proclami, a manifestazioni costose, a passerelle utili più alle fotografie che ai cittadini. Ma quando si tratta di affrontare i problemi reali — sicurezza, decoro, vivibilità — tutto tace.

Io, una soluzione, l’ho trovata. Nato e cresciuto a Sanremo, da pochi mesi ho deciso di andarmene. E sa qual è la cosa sorprendente? Non ho dovuto trasferirmi nel Principato: è bastato spostarmi di cinque chilometri, a Ospedaletti, per ritrovare pace, silenzio, ordine e pulizia. Un contrasto che fa riflettere, e che dovrebbe far riflettere soprattutto chi amministra.

Un ex residente di Sanremo".