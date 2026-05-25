Sanremo, lavori nel cortile della Montessori tra polvere e rumori: la protesta di una mamma dei bambini (Foto)

Il rifacimento della pavimentazione del cortile della scuola Montessori di strada San Martino, a Sanremo, scatena la protesta di alcuni genitori. I lavori, affidati a una ditta incaricata dal Comune, sarebbero dovuti partire nel periodo pasquale ma sono invece iniziati oggi, con le lezioni ancora in corso e i bambini regolarmente in classe. A denunciare la situazione è Annamaria, mamma di un alunno della scuola, che in una lettera esprime tutta la propria preoccupazione per i disagi vissuti dagli studenti.

“Da oggi, e non so fino a quando, i bambini rimarranno in classe con le finestre chiuse causa polvere e rumore”, scrive la donna, sottolineando come il cortile sia di fatto diventato inagibile. La conseguenza, racconta, è che “la ricreazione si svolgerà in classe o a turno nella striscia di terra dietro alla scuola”. Secondo la mamma, sarebbe stato più opportuno programmare l’intervento tra due settimane, al termine dell’anno scolastico. “Mi pare che sarebbe stato meglio programmare i lavori al termine delle lezioni. Probabilmente inderogabili impegni non l’hanno permesso”, osserva con tono polemico.

Nel mirino finiscono anche amministratori e responsabili del cantiere. Annamaria lancia infatti una provocazione diretta a sindaco, assessori e tecnici comunali, invitandoli simbolicamente a trascorrere un’intera giornata a scuola insieme ai bambini: “Invito pertanto sindaco, assessori e responsabili dei lavori a presentarsi domattina alle 8.30 per condividere, fino alle 16.30, questa esperienza con i bambini”. Nella lettera emerge poi un ulteriore timore legato agli spazi interni dell’istituto. La scuola dispone infatti di una piccola palestra che, secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stessa mamma, potrebbe essere momentaneamente utilizzata dagli operai. “Spero che siano solo voci di corridoio”, conclude.

La vicenda riaccende così il dibattito sull’opportunità di programmare interventi edilizi scolastici durante il periodo delle lezioni, soprattutto quando i lavori rischiano di incidere sulla quotidianità e sul benessere degli alunni.