Ecoisole, tra entusiasmo istituzionale e malcontento dei cittadini: “A Sanremo si persevera negli errori”

"Egregio Direttore,

A proposito di 'Ecoisole'. Apro ora la pagina di Sanremonews e rimango veramente perplessa per il grande entusiasmo da parte di chi le installa per le strade della Città, che altre ne verranno posizionate! I commenti dei cittadini in proposito li abbiamo letti e condivisi, ma pare che chi di dovere non abbia recepito le conseguenze su chi deve conferire i rifiuti in questi 'baracconi' che sfigurano le strade dove vengono posizionate e fanno rimpiangere il 'porta a porta'!

'Errare è umano' come recita il proverbio, ma poi conclude che 'perseverare è diabolico'! A Sanremo, ultimamente, errori ne sono stati fatti parecchi , ma sembra che i responsabili non ne tengano minimamente conto, con la conseguenza che qualcuno l'abbia presa male e abbia preferito 'emigrare' nelle Città vicine, tristemente giustificando l'emigrazione con una triste constatazione: 'Sanremo non è più quella di una volta!'. Ma qui nessuno sembra prenderne atto, perchè riconoscere i propri errori è scomodo, soprattutto da parte di chi questi errori li ha commessi e, 'peggio mi sento!' sembra esserne fiero! Non vado oltre perchè sarebbe tempo perso, in quanto la saggezza dei proverbi non può essere compresa da chi pensa, sbagliando, di avere la verità in tasca, senza ricordare che questo è uno degli errori più dannosi, e quasi impossibili da rimediare.

Teresa Barazzetti".