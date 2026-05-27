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Al Direttore | 27 maggio 2026, 08:37

Sanremo tra cantieri, viabilità e manutenzioni: le perplessità di un cittadino sulle priorità del Comune

Dalla piscina al traffico di San Martino, passando per scuole, alberi e strade dissestate: una riflessione critica ma costruttiva sulla gestione degli interventi pubblici

Sanremo tra cantieri, viabilità e manutenzioni: le perplessità di un cittadino sulle priorità del Comune

"Essere critici verso la propria città non significa non amarla. Al contrario, spesso le osservazioni nascono proprio dal desiderio di vedere Sanremo crescere in modo più armonioso, efficiente e attento alle esigenze quotidiane dei cittadini. Negli ultimi mesi diversi interventi pubblici hanno suscitato discussioni e interrogativi. Si pensi, ad esempio, al progetto della nuova piscina comunale, opera certamente importante ma accompagnata da riflessioni sui costi e sulle priorità amministrative del momento".

Sono le parole del nostro lettore Gianni Calvi, che prosegue: "Anche il tema della viabilità continua a preoccupare molti residenti. La nuova rotatoria di San Martino, pur nata con l’intento di migliorare il traffico, ha evidenziato criticità soprattutto nelle ore di punta: tempi lunghi di percorrenza e disagi quotidiani che i cittadini sperano possano essere affrontati rapidamente con correttivi efficaci". Non mancano poi le polemiche legate agli interventi sul verde urbano: "L’abbattimento dei pini in via Padre Semeria, avvenuto in un periodo particolarmente delicato per la fauna, ha inevitabilmente alimentato proteste ambientaliste e rallentamenti. Parallelamente, molti privati cittadini segnalano procedure estremamente complesse e onerose anche per la gestione di alberature ormai compromesse".

Resta inoltre aperto il tema della manutenzione stradale: buche, rattoppi temporanei e asfalti che si deteriorano rapidamente continuano a creare disagio agli automobilisti: "Infine, desta attenzione la situazione della scuola di San Pietro, dove interventi attesi da tempo per la sicurezza convivono oggi con cantieri, rumori e polveri durante il periodo scolastico, circostanza che avrebbe forse potuto essere gestita diversamente nei tempi. L’auspicio è che le osservazioni dei cittadini non vengano interpretate come semplici polemiche, ma come contributi utili a migliorare programmazione, manutenzioni e qualità della vita urbana".

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