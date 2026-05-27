La Montessori di Sanremo replica alle polemiche sui lavori: “Clima sereno e sicurezza garantita per gli alunni”

Il plesso Montessori dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante interviene pubblicamente per replicare alle accuse mosse dalla madre di un alunno, riguardo ai presunti disagi causati dall’avvio dei lavori all’interno dell’area scolastica. Le docenti e la scuola definiscono “premature” le segnalazioni apparse sulla stampa locale proprio nel giorno di inizio del cantiere, sottolineando come siano stati denunciati “finestre chiuse, rumori insopportabili, polvere e disagi per i bambini” ancora prima di una reale verifica della situazione.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla questione degli spazi scolastici. Le insegnanti precisano infatti che quella definita dalla madre come una “striscia di terra retrostante l’edificio” è in realtà l’orto-giardino del plesso, uno spazio curato quotidianamente e utilizzato regolarmente per attività didattiche e ludiche. Smentite anche le critiche rivolte alla palestra della scuola, descritta nell’articolo come “piccola”. Le docenti ribadiscono invece che si tratta di una struttura “luminosa, spaziosa, arieggiata e sicura”. Viene inoltre chiarito che i lavori sono stati avviati solo dopo una riunione di coordinamento tra amministrazione comunale, ditta incaricata e istituto scolastico, finalizzata a individuare eventuali rischi interferenti e garantire la sicurezza di studenti e personale.

Le insegnanti tengono poi a specificare che nessun operaio utilizza i locali interni della scuola e ricordano come il modo più corretto per presentare eventuali reclami sia il confronto diretto con il personale scolastico e con la dirigente, esprimendo rammarico per il fatto che la protesta sia stata affidata alla stampa locale. Pur riconoscendo il disagio legato all’avvio dei lavori a ridosso della conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, il team del plesso evidenzia che il cronoprogramma consentirà il regolare avvio delle lezioni a settembre.

Infine, le docenti del Montessori rivolgono un invito al Sindaco, agli Assessori, ai tecnici comunali e alla ditta incaricata a trascorrere una giornata all’interno della scuola per verificare direttamente “il clima sereno che arieggia tra i bambini”, nonostante le modifiche organizzative adottate per garantire la tutela dei minori e del personale scolastico.