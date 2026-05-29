Bordighera, degrado e incuria nella stazione ferroviaria: un lettore «Situazione lesiva per una città turistica»

Una situazione di degrado e incuria all’interno e all’esterno della stazione ferroviaria di Bordighera viene segnalata da un cittadino, Andrea Rivetti, che attraverso una lettera corredata da fotografie punta l’attenzione sulle condizioni dell’impianto ferroviario e sui disagi vissuti quotidianamente da viaggiatori e pendolari. Secondo quanto riportato nella segnalazione, alcuni senza fissa dimora avrebbero occupato spazi e sedute della stazione, creando condizioni considerate problematiche sotto il profilo del decoro e dell’igiene pubblica.

«La situazione è diventata lesiva per una città turistica come Bordighera», scrive Rivetti, evidenziando come nell’area si registrino cattivi odori e comportamenti poco consoni, con episodi di persone che urinerebbero nei pressi degli spazi frequentati dai passeggeri. Il cittadino sottolinea inoltre il disagio vissuto da chi utilizza quotidianamente il servizio ferroviario: «Pendolari e viaggiatori pagano regolarmente il biglietto e si trovano costretti a convivere con una situazione di forte degrado».

Nella lettera viene quindi richiesto un maggiore monitoraggio da parte di Ferrovie e amministrazione comunale, affinché vengano adottati interventi mirati per il ripristino del decoro e della sicurezza nell’area della stazione ferroviaria cittadina.