Sanremo: manto stradale al limite in via Montà dei Guisci: "Da anni aspettiamo un intervento risolutivo"

Da anni i residenti attendono un intervento risolutivo, ma la situazione del manto stradale di via Montà dei Guisci, nella zona della Foce a Sanremo, continua a destare preoccupazione. A segnalare le condizioni della strada è un residente, che ha inviato alla nostra redazione alcune fotografie per documentare lo stato dell'asfalto. Buche, avvallamenti e porzioni di carreggiata completamente deteriorate caratterizzano infatti diversi tratti della strada, rendendo difficoltosa e poco sicura la circolazione. Una situazione che, secondo la segnalazione, si protrae ormai da anni senza che sia stato effettuato un intervento in grado di risolvere definitivamente il problema.

"Si tratta di una strada residenziale nella zona della Foce, ma il suo stato di manutenzione è ormai indecoroso e potenzialmente pericoloso", viene sottolineato nella segnalazione. Le immagini allegate, secondo il residente, non riuscirebbero nemmeno a restituire pienamente le reali condizioni della carreggiata, soprattutto nei punti in cui il deterioramento dell'asfalto appare più evidente. In alcuni tratti, infatti, le buche e gli avvallamenti interessano una porzione significativa della strada, creando una situazione che richiede particolare attenzione da parte di chi la percorre quotidianamente.

A preoccupare maggiormente è la sicurezza degli utenti più vulnerabili. Scooter e biciclette sono infatti particolarmente esposti alle conseguenze delle irregolarità del manto stradale, soprattutto quando buche e avvallamenti si presentano lungo la traiettoria di marcia. Ma anche per le automobili la situazione non è priva di conseguenze, considerato il progressivo deterioramento dell'asfalto. La richiesta dei residenti, quindi, non riguarda soltanto una questione di decoro urbano, ma anche la necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate lungo una strada utilizzata quotidianamente.

"In alcuni punti sembra quasi di trovarsi in una zona di guerra anziché in una strada residenziale di Sanremo", è il commento particolarmente duro contenuto nella segnalazione arrivata alla redazione. Un'espressione che fotografa il malcontento di chi vive nella zona e da tempo chiede che venga affrontato il problema. Il timore è che il progressivo deterioramento della carreggiata possa rendere la situazione ancora più difficile, soprattutto se non verranno programmati lavori di manutenzione capaci di intervenire sulle criticità presenti in maniera strutturale e non soltanto temporanea.

Da qui l'appello rivolto all'Amministrazione comunale di Sanremo e ai responsabili della manutenzione stradale, affinché venga verificata la situazione di via Montà dei Guisci e, soprattutto, venga indicato se sia previsto un intervento. La richiesta dei residenti è precisa: sapere se e quando il Comune intenda procedere al rifacimento del manto stradale. Dopo anni di attesa, viene chiesto almeno di conoscere una programmazione concreta e i tempi entro i quali la strada potrebbe essere interessata dai lavori.

La segnalazione si conclude quindi con una domanda rivolta direttamente all'Amministrazione: dopo anni di attesa, sarà finalmente possibile intervenire per restituire a via Montà dei Guisci condizioni di sicurezza e decoro dignitose?