Sanremo: cani lasciati liberi attorno a via Goethe, la segnalazione dei residenti "Servono più controlli"

Cani lasciati liberi negli spazi pubblici e situazioni di disagio che, secondo alcuni residenti, si ripeterebbero quotidianamente nella zona di via Goethe a Sanremo. Una situazione che non viene contestata per la presenza degli animali, parte integrante della vita di molte famiglie, ma per il comportamento di alcuni proprietari che, secondo quanto segnalato, non manterrebbero un adeguato controllo sui propri cani. Il problema, oltre a creare qualche difficoltà a chi percorre la zona a piedi, potrebbe avere anche ripercussioni sulla sicurezza stradale, soprattutto quando gli animali si trovano nelle vicinanze della carreggiata.

Un cane lasciato libero, infatti, può muoversi improvvisamente verso la strada, attraversare la carreggiata, inseguire un altro animale o dirigersi verso una persona. Una circostanza che può costringere chi sta transitando in automobile o in moto a frenare bruscamente oppure a compiere una manovra improvvisa per evitare l'animale. Un rischio che appare particolarmente delicato per motociclisti e ciclisti, per i quali una manovra d'emergenza può facilmente tradursi in una perdita di equilibrio e in una caduta. Da qui la preoccupazione espressa da alcuni residenti, che chiedono maggiore attenzione e soprattutto il rispetto delle regole negli spazi pubblici.

Il problema, spiegano i residenti, non riguarda quindi i cani in quanto tali, né tantomeno chi sceglie di vivere con un animale domestico. Il punto è piuttosto quello della responsabilità dei proprietari, chiamati a garantire che il proprio animale non possa creare situazioni di pericolo o di disturbo per le altre persone. Anche per chi percorre la zona a piedi, infatti, l'incontro improvviso con un cane libero può diventare motivo di apprensione, soprattutto quando l'animale si avvicina rapidamente oppure corre verso altre persone o verso altri cani. Una questione che può coinvolgere anche bambini, anziani e persone che hanno semplicemente timore degli animali.

"Ogni giorno mi trovo ad avere problemi con queste persone", racconta un residente, descrivendo una situazione che, a suo giudizio, sarebbe diventata ormai una presenza ricorrente nella quotidianità della zona. Il timore è che quello che oggi viene percepito principalmente come un problema di convivenza possa trasformarsi, prima o poi, in un episodio con conseguenze più serie. L'attenzione viene rivolta soprattutto alla vicinanza tra gli spazi utilizzati per portare a passeggio gli animali e la strada, dove la presenza improvvisa di un cane potrebbe rappresentare un ostacolo imprevedibile per chi transita.

La questione, sottolineano i residenti, non dovrebbe però diventare una contrapposizione tra chi ama gli animali e chi non li ama. La convivenza negli spazi pubblici richiede rispetto reciproco, così come attenzione verso le esigenze degli altri cittadini. Non tutte le persone hanno infatti lo stesso rapporto con i cani e anche un animale perfettamente tranquillo può provocare timore se si avvicina senza controllo. Allo stesso modo, la presenza di altri cani, di bambini o di persone anziane può rendere necessario prestare ancora maggiore attenzione durante le passeggiate.

Da qui arriva anche la richiesta di una maggiore presenza delle autorità competenti nella zona di via Goethe, con passaggi e controlli periodici finalizzati a verificare il rispetto delle regole. I residenti non chiedono di impedire ai proprietari di portare fuori i propri animali, né di penalizzare chi possiede un cane. L'obiettivo indicato è piuttosto quello di prevenire comportamenti che possano creare situazioni di pericolo, intervenendo laddove necessario. Una presenza sul territorio potrebbe inoltre contribuire a riportare la questione nell'ambito della normale convivenza civile, evitando che episodi ripetuti sfocino in discussioni tra residenti.

Il tema della sicurezza riguarda tutti coloro che utilizzano quotidianamente le strade cittadine: automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, ma anche gli stessi animali e i loro proprietari. Sanremo è una città nella quale gli spazi pubblici vengono condivisi da persone con esigenze diverse e proprio per questo il rispetto delle regole assume un'importanza particolare. Un cane correttamente controllato può essere portato a passeggio senza creare problemi, mentre una situazione non gestita può invece trasformarsi rapidamente in un pericolo imprevedibile.

La richiesta dei residenti è quindi soprattutto una richiesta di prevenzione: maggiore attenzione da parte dei proprietari, rispetto per gli altri cittadini e, quando necessario, controlli da parte degli organi preposti. Il tema non è quello di limitare la presenza degli animali nella vita cittadina, ma di garantire che la loro presenza negli spazi pubblici avvenga nel rispetto della sicurezza di tutti. Perché, come sottolineano i residenti, sarebbe meglio intervenire prima che un comportamento potenzialmente rischioso possa provocare un incidente, piuttosto che trovarsi successivamente a doverne affrontare le conseguenze.