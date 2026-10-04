Due neo genitori: "Grazie al Borea di Sanremo per averci accompagnato nella nascita della nostra principessa Sara"

Il 28 settembre scorso, alle 19.35, la piccola Sara si è affacciata alla vita, regalando a mamma Letizia e papà Luca un'emozione impossibile da descrivere. Per la famiglia, però, il percorso che ha accompagnato la nascita della bambina è iniziato molto prima, fatto di attese, preoccupazioni e momenti nei quali la paura ha preso il sopravvento. Proprio per questo i genitori hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento al reparto di Ostetricia dell'ospedale Borea di Sanremo, che li ha accompagnati durante tutto il periodo della gravidanza, offrendo loro assistenza, attenzione e soprattutto quella tranquillità necessaria nei momenti più delicati.

Un ringraziamento che Luca e Letizia hanno voluto rivolgere innanzitutto ai medici e a tutto il personale del reparto, per il modo con cui hanno affrontato le difficoltà incontrate lungo il percorso. "Grazie al reparto di ostetricia del Borea di Sanremo che ci ha aiutato per tutto il periodo della gravidanza, quando le paure ci facevano tremare le gambe", raccontano i genitori. Un pensiero rivolto anche ai professionisti che, di fronte alle situazioni più complesse, non si sono persi d'animo, continuando a lavorare con attenzione e trasmettendo alla famiglia la forza necessaria per affrontare ogni momento.

Per Luca e Letizia, infatti, il rapporto instaurato con il personale dell'ospedale è andato oltre la semplice assistenza sanitaria. "Ai dottori che non si sono persi d'animo e hanno affrontato la situazione dandoci coraggio. Qui abbiamo trovato una famiglia", spiegano. Parole che raccontano il legame umano nato durante un periodo particolarmente importante e delicato per una famiglia, nel quale la professionalità degli operatori sanitari si è unita alla capacità di stare accanto ai genitori anche nei momenti di maggiore apprensione. Un ringraziamento, dunque, che coinvolge tutti coloro che hanno seguito la gravidanza e la nascita della piccola Sara.

Nel messaggio della famiglia non manca inoltre un pensiero per il Gaslini di Genova, che continua a prendersi cura della bambina. "Senza dimenticare l'operato del Gaslini che si sta prendendo cura della piccola", sottolineano Luca e Letizia, riconoscendo così il lavoro delle diverse realtà sanitarie che hanno accompagnato Sara nel suo percorso. Una rete di professionalità che ha avuto e continua ad avere un ruolo fondamentale nella storia della bambina, dalla gravidanza fino ai giorni successivi alla sua nascita.

Il messaggio si conclude con un riconoscimento particolare al personale del Borea e al valore umano che, secondo i genitori, contraddistingue il reparto di Sanremo. "L'amore e la dedizione nel loro lavoro rendono l'operato del reparto di Sanremo un valore aggiunto all'ospedale Mauriziano", scrivono. Un grazie semplice ma sentito, affidato alle parole di Luca e Letizia, per dire grazie a tutti coloro che sono stati accanto alla famiglia in un momento così importante e che hanno contribuito, con il proprio lavoro, ad accompagnare l'arrivo della loro "principessa Sara".