Sanremo: un lettore: "A San Martino finalmente colori e fiori nella rotonda, ma ora si pensi anche ai marciapiedi" (Foto)

Un po' di colore e di verde in più per San Martino, quartiere molto frequentato della città, ma che secondo alcuni residenti avrebbe ancora bisogno di maggiore attenzione sul fronte del decoro urbano. È questo il senso della segnalazione arrivata da Michele, che ha voluto innanzitutto sottolineare positivamente l'intervento realizzato alla rotonda di San Martino. Fiori e nuove sistemazioni contribuiscono infatti a rendere più gradevole uno degli angoli più transitati della zona, restituendo un'immagine decisamente più curata. "Complimenti per l'abbellimento della rotonda di San Martino, finalmente un po' di colori e di fiori", scrive il lettore, evidenziando come un intervento semplice possa cambiare la percezione di uno spazio pubblico.

Il quartiere, proprio per la sua posizione e per la presenza di importanti servizi e luoghi di interesse, è quotidianamente attraversato da residenti, automobilisti e pedoni. Una maggiore attenzione al decoro, quindi, viene considerata importante anche per l'immagine complessiva di questa parte di Sanremo. Ma, accanto all'apprezzamento, la segnalazione pone anche una questione che riguarda la manutenzione ordinaria di alcune aree. In particolare, Michele richiama l'attenzione sulle condizioni dei marciapiedi di corso Cavallotti, che a suo giudizio necessiterebbero di una pulizia più accurata. Il problema, secondo quanto evidenziato nella lettera, non sarebbe limitato a un singolo tratto, ma riguarderebbe anche zone particolarmente frequentate.

Tra i punti indicati dal lettore c'è anche l'area davanti a Villa Ormond, uno dei luoghi più conosciuti e rappresentativi della città. Qui, secondo la segnalazione, i marciapiedi risultano "molto sporchi" e avrebbero bisogno di una maggiore cura. "È un quartiere molto frequentato ma triste", osserva Michele, mettendo così in evidenza il contrasto tra le potenzialità della zona e la situazione di alcune parti del percorso pedonale. L'auspicio è quindi che l'attenzione mostrata per la rotonda possa essere accompagnata da interventi più ampi e costanti, capaci di interessare anche gli spazi destinati ai pedoni.

La richiesta del lettore, in sostanza, è quella di proseguire sulla strada del miglioramento del decoro urbano, senza fermarsi agli interventi di abbellimento, ma dedicando la stessa attenzione alla pulizia e alla manutenzione. Una rotonda più colorata può certamente contribuire a rendere più piacevole il quartiere, ma per chi vive o attraversa quotidianamente San Martino la qualità degli spazi pubblici passa anche dalla condizione dei marciapiedi. Da qui la segnalazione rivolta all'amministrazione comunale e agli enti competenti, affinché possano essere valutate le condizioni di corso Cavallotti e dell'area di Villa Ormond. Il messaggio di Michele è dunque doppio: apprezzamento per ciò che è stato fatto e invito a fare ancora di più.