Sanremo, vetri delle auto infranti in pieno centro: una lettrice "La situazione sta sfuggendo di mano"

Una segnalazione che racconta un episodio di danneggiamento avvenuto in pieno centro a Sanremo, ma che soprattutto solleva una riflessione più ampia sulla sicurezza e sulla percezione dei cittadini. È quella arrivata da una residente sanremese che ieri sera si è trovata con i vetri della propria automobile infranti in via Nino Bixio, all'altezza dello zampillo e della fontana con la scritta "Sanremo". Un episodio che, al di là del danno materiale, ha provocato preoccupazione e disagi pratici alla proprietaria, che proprio oggi avrebbe dovuto partire per partecipare a un convegno.

La cittadina racconta di non essere stata l'unica, in questi giorni, a trovarsi alle prese con una situazione simile. "Non sono neanche l'unica perché in questi giorni è successo a un'altra signora che era lì con la macchina, con il vetro sostituito con un pezzo di plastica", spiega. Una circostanza che alimenta inevitabilmente una certa apprensione tra chi lascia l'auto in quella zona, soprattutto considerando che si tratta di un'area centrale e frequentata. La segnalazione, naturalmente, non vuole attribuire responsabilità precise, ma portare all'attenzione un problema che, secondo la residente, meriterebbe una riflessione.

A pesare, oltre al danno, sono anche le conseguenze immediate. "Aldilà dei problemi personali, miei, perché adesso i carabinieri e la polizia sono chiusi e non posso fare denuncia, oggi dovevo partire per un convegno e non so dove mettere la macchina e dove ripararla", racconta la cittadina. Un disagio concreto che si somma alla necessità di trovare rapidamente un'officina e una sistemazione per il veicolo, oltre agli eventuali adempimenti successivi. Una situazione che, soprattutto per chi deve spostarsi per lavoro o per impegni già programmati, può trasformare un episodio di danneggiamento in una complicazione significativa.

La riflessione si sposta quindi sulla percezione della sicurezza in città e sulla presenza dei controlli. La cittadina mette a confronto quanto accade durante le operazioni di lavaggio delle strade con la difficoltà, a suo avviso, di prevenire episodi come quello che le è capitato. "Penso solo che quando c'è il lavaggio strade alle 22 ci sono più di una pattuglia della polizia municipale, pronti a rimuovere le auto dimenticate per cinque minuti, ma alle 18 è fattibile che uno in pieno centro ti spacchi i vetri delle macchine". Un paragone che vuole soprattutto evidenziare il senso di insicurezza percepito dalla residente, più che puntare il dito contro gli operatori impegnati nei controlli.

La segnalazione si conclude con una considerazione che restituisce bene lo stato d'animo di chi vive quotidianamente la città. "La situazione sta sfuggendo di mano", è il pensiero della cittadina, che auspica una maggiore attenzione verso episodi di questo tipo. La richiesta è quella di non sottovalutare quanto accaduto, soprattutto alla luce del fatto che, secondo quanto riferito, un episodio analogo avrebbe interessato un'altra automobilista nei giorni scorsi. Un appello che si inserisce nel più generale tema della sicurezza urbana e della necessità, per cittadini e commercianti, di sentirsi tutelati anche nelle zone centrali di Sanremo.