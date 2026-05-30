Sanremo, luci spente in corso Imperatrice: la protesta di un cittadino

«Da quasi una settimana una parte dell’illuminazione pubblica di corso Imperatrice risulta non funzionante». È la segnalazione che un cittadino rivolge attraverso una lettera al direttore, denunciando una situazione che, a suo dire, si trascina ormai da tempo.

«Un problema che, peraltro, non nasce oggi: da mesi si registrano malfunzionamenti continui, senza che si sia mai arrivati a una soluzione definitiva. E tutto questo nonostante l’impianto sia stato recentemente rifatto», scrive il lettore.

Particolarmente critica la valutazione sui tempi di intervento. «Trovo davvero inconcepibile che, dopo giorni e giorni, non si sia ancora intervenuti in maniera risolutiva su una delle arterie principali e più rappresentative di Sanremo», sottolinea.

Secondo il cittadino, il problema va ben oltre il semplice disagio visivo. «Non si tratta soltanto di una questione estetica, ma anche di decoro urbano, ma soprattutto di sicurezza per chi la notte viaggia in macchina o scooter», evidenzia nella sua lettera.

Non manca poi una riflessione più generale sull’attenzione riservata alla città. «Da cittadino, mi sento sinceramente stanco e amareggiato per la scarsa attenzione e la noncuranza che troppo spesso percepisco da parte di chi oggi amministra la nostra bellissima città», conclude.

Il lettore auspica infine che la sua segnalazione possa contribuire a sollecitare un rapido intervento e a riportare alla normalità una situazione che interessa uno dei viali più importanti e rappresentativi della città.