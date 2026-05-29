Bordighera, il richiamo ai partiti del centrodestra: “La politica non può nascondersi dietro liste civiche”

L’avvocato Ugo Fogliano, nato a Biella ed ex amministratore cittadino ai tempi della Democrazia Cristiana, interviene nel dibattito politico seguito alle recenti elezioni comunali di Bordighera, esprimendo forti perplessità rispetto a quanto accaduto nel centrodestra locale.

Fogliano, oggi semplice iscritto a Forza Italia ma con oltre trent’anni di militanza nella Democrazia Cristiana, ribadisce il proprio sostegno all’alleanza di centrodestra che governa sia in Regione sia a livello nazionale, sottolineando però di non condividere le dinamiche che hanno caratterizzato la competizione elettorale bordigotta. “Concordo con le dichiarazioni del senatore Berrino – afferma – pur non appartenendo al suo partito. Sembra quasi che i partiti tradizionali si siano nascosti, mentre molti loro esponenti e iscritti si sono inseriti nelle due principali liste che sostenevano i candidati sindaci Baldassarre e Sattanino, presentandole come liste civiche”.

Secondo Fogliano, questo approccio rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalla politica e di creare confusione nell’elettorato. La critica principale riguarda la mancanza di trasparenza e di identità politica chiara, elementi che per l’ex esponente democristiano restano fondamentali per ricostruire il rapporto di fiducia con la popolazione: “Non è così che si fa buona politica – prosegue – e soprattutto non si risponde alle richieste dei cittadini, che chiedono partiti veri, facce nuove e non persone riciclate da precedenti maggioranze o opposizioni”.

L’intervento si chiude con un richiamo alla necessità di rilanciare una politica più autentica e riconoscibile, capace di mettere al centro programmi, appartenenza e rinnovamento della classe dirigente.