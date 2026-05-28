Tre ecoisole in pochi metri nel cuore di Sanremo: residenti perplessi sulla scelta delle location

"Buongiorno Direttore,

questa mattina, passando di buon’ora in via Nino Bixio, sono rimasto sorpreso nel vedere i nuovi moduli di arredo urbano – le ecoisole automatizzate – installati lungo il tratto compreso tra l’incrocio con corso Mombello e lo Zampillo. Nel giro di pochi metri ne sono state collocate ben tre, con un impatto evidente sulla strada e con il sacrificio di un numero non precisato di parcheggi a pagamento.

Non so quali benefici concreti possa portare questo nuovo sistema di conferimento dei rifiuti, anche considerando che spesso l’automazione incontra difficoltà legate al corretto utilizzo da parte dei cittadini. Ciò che colpisce maggiormente, però, è la concentrazione di queste strutture in un tratto così breve e così centrale della città, peraltro a ridosso della pista ciclabile. Ritengo doveroso conoscere le motivazioni che hanno portato a questa scelta e i criteri con cui è stata individuata questa collocazione.

D.B."