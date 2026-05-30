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Al Direttore | 30 maggio 2026, 08:07

Sanremo, abbandono rifiuti: la segnalazione di un lettore in zona polo Nord (Foto)

"Sono state installate le telecamere, ma la spazzatura è sempre sparsa a terra"

Nuova segnalazione di abbandono rifiuti a Sanremo: un nostro lettore segnala una situazione di degrado in zona polo nord, proprio all'altezza delle isole ecologiche.

"Sono state installate le telecamere sull'ecoisola del polo Nord, finalmente, ma l'effetto è quello della beffa: sembra uno spaventapasseri sbeffeggiato da corvi è cornacchie, infatti la, spazzatura è sempre lì, sparsa, diffusa è maleodorante. Intanto rumori all'alba è odori degradano il quartiere ogni giorno".

E non è l'unica segnalazione. Un'altra nostra lettrice testimonia e documenta la stessa situazione, domandandosi quanto sia effettiva l'utilità delle telecamere per dissuadere gli abbandoni.

Redazione

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